อัลฟี่ย์ ลี ยังเหนือชั้น คว้าชัยเข้ารอบ 32 คน สอยคิวฟีโน่
การแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง สะสมคะแนน “ลีโอ สนุกเกอร์ แรงกิ้ง บาย ฟีโน่ ซีซั่น 7” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด และเครื่องดิ่ม LEO ได้จับมือกับฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ ที่โต๊ะ ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ รัชดา ซอย 18
รอบ 64 คน อัลฟี่ย์ ลี ลูกชายของสตีเฟ่น ลี อดีตนักสอยคิวระดับโลก และโค้ชทีมชาติไทย ลงทำการแข่งขันกับ “แกละ เกื้อกูลนอตั้น” จักรกฤษณ์ ตั้งสกุล ซึ่งอัลฟี่ย์ซึ่งเป็นแชมป์ และยึดมือ 1 คิวลีโอฟีโน่ซีซั่น 6 ออกคิวได้ไหลลื่น ก่อนจะเอาชนะไป 3-0 เฟรม 40-23 ,28-13 และ 32-7 ผ่านเข้า 32 คนต่อไป
ส่วนผลคู่อื่น แชมป์ Deluxe ชนะ เจน ฟีโน่ 3-1 นพ พ่อน้องวา ชนะ เฉิน Fino 3-0 แชมป์ ศิษย์ยุ้ย ชนะ เบนซ์ The Classic Ratchada 3-2 และ หมูน้อย ดำเนิน ชนะ ต๋อม จินดา 3-0
สำหรับรายการนี้เพื่อเป็นเวทีให้กับนักสนุกเกอร์ในเมืองไทยที่มีอันดับไทยแลนด์แรงกิ้ง ต่ำกว่า 64 ได้มีเวทีในการแสดงฝีมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนายกระดับความสามารถของนักสนุกเกอร์ในเมืองไทย รวมถึงการถ่ายทอดสดทางออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/FinoSnookerClubs อย่างมีมาตรฐาน
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ http://finomarketing.net/leo/snookerranking