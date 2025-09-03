สายสุนีย์ยังไร้เทียมทาน คว้าแชมป์โลกเอเป้หญิง สมัยที่6
“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักฟันดาบคนพิการทีมชาติไทย คว้าแชมป์โลกในวีลแชร์ฟันดาบ ประเภทเอเป้ หญิง ไปครองเป็นสมัยที่ 6 ในการแข่งขัน “พารา เฟนซิ่ง เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์” ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน
สายสุนีย์ลงแข่งขันในประเภทเอเป้ หญิง คลาสบี กรุยทางเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ พบกับ เอ่อ หลาน ซูว นักฟันดาบจีน คู่ปรับเก่าในรอบชิงชนะเลิศ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ประเทศจีน เมื่อปี 2023 ซึ่งครั้งนั้นราชินีฟันดาบไทยเอาชนะไปได้ และครั้งนี้ก็ยังไม่พลาด สายสุนีย์ชนะไปในพรีเรียดแรก 13-8 ก่อนชนะในพีเรียดสอง 15-9 คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 6 ทันที
สายสุนีย์เป็นนักวีลแชร์ฟันดาบคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองในพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งเดียว ได้ทั้ง 3 ประเภท คือ เอเป้, เซเบอร์, ฟอยล์ ในโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส