สปอนเซอร์ ร่วมหนุนศึกลูกยางโลก ตอกย้ำนโยบายสนับสนุนด้านกีฬา
กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าชู “สปอนเซอร์” ผ่านกลยุทธ์ “สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง” (Sport Marketing) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนบทบาท “ผู้สนับสนุนวงการกีฬาไทย” ที่อยู่เคียงข้างนักกีฬา แฟนกีฬา และคนไทยมากว่า 40 ปี พร้อมนำประสบการณ์กีฬาระดับโลกมามอบให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสทั้งความสนุก ความตื่นเต้น และความประทับใจในทุกแมตช์ ปีนี้ได้ร่วมสนับสนุน “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” ที่จัดขึ้น ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แอ็กทิฟ ภายใต้แนวคิด “สปอนเซอร์สดชื่นไปต่อทุกกิจกรรม” อย่างแท้จริง
นายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาด ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “สำหรับสปอนเซอร์ กีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เรามุ่งสร้างประสบการณ์ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงพลังและความสดชื่นของสปอนเซอร์ ผ่านกิจกรรมในวงการกีฬาที่หลากหลาย ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาระดับชาติ ไปจนถึงการนำกีฬาระดับโลกมาให้ชาวไทยได้ใกล้ชิดมากขึ้น ปีนี้สปอนเซอร์ยังเดินหน้าสนับสนุนกีฬาใหม่ ๆ และสร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความสนุกและการมีส่วนร่วมในการยกระดับประสบการณ์กีฬาไทยอย่างแท้จริง”
สปอนเซอร์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน “การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025” (FIVB Women’s Volleyball World Championship) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก โดยสปอนเซอร์จัดแคมเปญ #สปอนเซอร์มือเชียร์อันดับ1 นำทีมโดยเหล่ามือเชียร์ชื่อดัง อาทิ “ปลื้มจิตร์” อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย “รัศมีแข” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง และ “เอม-วิทวัส” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง แฟนตัวยงในวงการกีฬาวอลเลย์บอล มาร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ สปอนเซอร์ยังสร้างความสนุกผ่านบูธกิจกรรมภายในงานที่ออกแบบให้แฟนกีฬามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทั้ง Photogenic Zone กิจกรรมกระโดดตบลูกวอลเลย์บอล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยเพิ่มสีสันและความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันตลอดทั้งรายการ