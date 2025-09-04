แชมป์ 2 สนามติด! “ศราวุธ” คว้าชัยศึกเรือเร็ว BGC Powerboat Grand Prix สนาม 2
Singha Watersports เปิดสังเวียนกีฬาเรือเร็วประจำปี ในรายการ BGC Powerboat Grand Prix 2025 สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ชายหาดบางเสร่ จังหวัดชลบุรี โดยมีแฟนกีฬาความเร็วทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมชมอย่างคับคั่ง
โดยในการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, นายสมหวัง เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่, นายณัฐพงษ์ คงข่าน สมาชิกเทศบาล ตำบลบางเสร่, คุณรัตน์ฤดี ปิ่นแก้ว ผู้จัดการส่วนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน), และคุณเชาวลิต ละอองขวัญ ผู้จัดการฝ่ายดูแลอาคารและสถานที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
สำหรับรายการ BGC Powerboat Grand Prix 2025 มีการจัดแข่งทั้งสิ้น 6 รุ่น โดยไฮไลต์สำคัญของงานนี้อยู่ที่การแข่งขันในรุ่น Formula 1 (F1) ซึ่งเป็นเรือเร็วรุ่นใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องยนต์มากกว่า 300 แรงม้า โดยแชมป์สนามนี้ตกเป็นของ ศราวุธ ขำดี จากทีม BGC ที่สามารถคว้าชัยไปครองได้เป็นสนามที่ 2 ติดต่อกันอย่างสมศักดิ์ศรี ขณะที่อันดับ 2 ตกเป็นของ นพดล พูนช่วย จากทีมน้ำดื่มตราสิงห์
นอกจากนี้ การแข่งขันยังประกอบด้วยเรือเร็วอีก 5 รุ่น ได้แก่ Formula 5s แชมป์สนามนี้คือ อาทิตย์ ตุ้มเงิน จากทีม GoPro ตามมาด้วย สุภัค เสร็จธุระ จากทีม Komatsu และ ราชันย์ อร่ามวงษ์ จากทีม GS
รุ่น Formula 5 Open อรรถพล อุ่นศรี จากทีม Ice Racing SR Boat บ้านไทยสปา ฟอกซ์แมน ASN คว้าชัย ตามมาด้วย เอกรินทร์ สังวาล จากทีม สตาร์โบ๊ท ชะอำ และ วสันต์ ปานพรม จากทีม Singha Reserve, รุ่น Formula 3 สมพงศ์ ศรีเกตุ จากทีม Ice Racing SR Boat By ช่างดำบางแสน คว้าชัย ตามด้วย อาทิตย์ ตุ้มเงิน จากทีม ลุงอ้น หนองหิน By ซ้อมน และ สราวุฒิ ขำดี จากทีม Singha
รุ่น Sport 40 อมรรัตน์ ชมกลิ่น จากทีม Red Lemon Soda คว้าแชมป์สนามนี้ อันดับ 2 วสันต์ ปานพรม จากทีม Yuzu Lemon Soda และอันดับ 3 สมพงษ์ ศรีเกตุ จากทีม Ice Racing SR Boat บ้านไทยสปา ฟอกซ์แมน ASN, และรุ่นเล็กสุด Formula 30 พงศ์เทพ ก่วนสำโรง จากทีม ครัวบ้านพ่อตา คว้าชัย ตามมาด้วย ธีรยุทธ เซี่ยงฉิน จากทีม หน่องบางแสน และ ศักดิ์สิกิต์ จิตต์ถนอม จากทีม M&M Tour
สำหรับการแข่งขันสนามถัดไป แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Singha Watersports