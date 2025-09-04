น้องเตยปลื้มคว้ารองแชมป์โลกจักรยานคนพิการ ลั่นไม่หยุดพัฒนา วางเป้าซิวทองอาเซียนพาราเกมส์
“น้องเตย” พัชราภา สีเสน นักจักรยานคนพิการ เจ้าของ 2 เหรียญเงิน จักรยานคนพิการชิงแชมป์โลก 2025 รายการ “2025 ยูซีไอ พารา-ไซคลิ่ง โรด เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ที่ประเทศเบลเยียม เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 กันายนที่ผ่านมา ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสมาคมกีฬาจักรยานคนพิการไทย และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
พัชราภาที่คว้า 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันประเภท แฮนด์ไซคลิ่งจักรยานปั่นมือ WH2 และไทม์ไทรอัล ในศึกชิงแชมป์โลก 2025 เผยว่า ภูมิใจมากๆ ไม่คิดว่าจะคว้าเหรียญกลับมาได้ เพราะเพิ่งจะเริ่มฝึกกีฬาได้ไม่ถึงปี และเป็นครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศด้วย การได้เหรียญกลับมาถือเป็นอะไรที่เกินคาดมาก อยากขอบทุกๆคนที่ให้โอกาสและสนับสนุนตนเอง สำหรับอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในต้นปีหน้า ตนจะลงแข่งขันด้วย ตั้งเป้าว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมต่อไป เพื่อคว้าเหรียญทองในบ้านให้ได้ ส่วนระยะยาวก็อยากจะไปพาราลิมปิก และคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ด้วย
พ.อ.เธียรสิทธิ์ นิรมิตรานนท์ อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการนี้สมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วม 9 คน คว้ามาได้ 2 เหรียญเงิน จากพัชราภา ส่วนคนอื่นๆก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อยากชื่นชมและขอบคุณทุกๆคนที่ทุ่มเทสร้างผลงานในครั้งนี้ สำหรับพัชราภาถือว่ามีอนาคตที่สดใส และจะก้าวมาเป็นกำลังของทีม รวมถึงมีโอกาสที่จะได้ลุยสร้างผลงานในรายการต่างๆ ที่รออยู่ รวมถึงพาราลิมปิกเกมส์แน่นอน
พล.อ.สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานคนพิการไทย เปิดเผยว่า ศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานับเป็นการแจ้งเกิดของน้องเตย ซึ่งเจ้าตัวจะก้าวมาเป็นกำลังหลักของทีมต่อไป โดยเฉพาะในศึกอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 สำหรับสมาคมเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมมาอย่างหนักและต่อเนื่อง ว่ามีโอกาสจะช่วยกันคว้าได้ถึง 10 เหรียญทอง ซึ่งภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมาก เพราะตอนนี้ในอาเซียน ไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 1 และในระดับโลกก็เป็นอันดับที่ 3
นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 กล่าวว่า นักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทย เก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งตนได้เห็นถึงพัฒนาการและความมุ่งมั่นของทุกคนในทีมมาโดยตลอด ไม่น่าแปลกใจเลยหากนักกีฬาเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก หลังจากนี้ในเดือน มีนาคม ปีหน้า จ.เชียงใหม่ จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจักรยานคนพิการโลก 2026 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักกีฬากว่า 300 คน จาก 40 ประเทศเข้าร่วมเก็บคะแนนสะสม เพื่อลุ้นไปพาราลิมปิกเกมส์ 2028 ก็หวังว่าทีมจะช่วยกันทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในแมตช์ดังกล่าว