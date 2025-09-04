ส่ง 41 รณยุทธไทยลุยชิงแชมป์โลกที่แอฟริกาใต้ ก่อนบู๊ต่อซีเกมส์
พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรชน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 และเปิดตัวนักยิงปืนทีมชาติไทยชุดสู้ศึกยิงปืนสั้นรณยุทธชิงแชมป์โลก 2025 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 4 กันยายน
พล.อ.เพิ่มศักดิ์กล่าว่า การแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก การกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น 6 ดิวิชั่น ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนร่วมการแข่งขันแล้ว 210 คนจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน, ลาว, มาเก๊า, อินโดนิเซีย, ออสเตรเลีย และไทย
นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ กล่าวอีกว่า การแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายนนั้น มีนักแม่นปืนไทยร่วมแข่งขัน 41 คน ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาทีมชาติชุดเดียวกับทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ได้เก็บตัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีที่แล้ว มีความสมบูรณ์ ซึ่งเรามีนักกีฬาที่อยู่ในระดับ ท็อป 10 ของโลก หวังคว้าเหรียญในหลายประเภท โดยเฉพาะมีความหวังในประเภททีม โปรดักชั่น ออพติค ชาย-หญิง, ทีมลูกโม่, ทีมโปรดักชั่น ซีเนียร์, ทีมโอเพ่นชาย และทีมโอเพ่น ซุปเปอร์ซีเนีย เป็นต้น คาดว่าจะได้แชมป์โลกมากกว่าปีที่แล้ว ที่ได้มา 2 แชมป์โลกประเภทประชาชน และ 2 แชมป์โลกประเภทเยาวชน
ทั้งนี้ การแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธชิงแชมป์โลก ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยครั้งที่แล้ว ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี 2022 ทีมนักกีฬายิงปืนไทยคว้าแชมป์ประเภททั่วไปมาครองได้ 4 รายการ โดยเป็นประเภททีม 2 รายการ คือ ประเภทโปรดักชั่น ออพติค ชาย และ รีวอลเวอร์ ชาย ขณะที่ประเภทบุคคล คว้ามาอีก 2 แชมป์ คือ ประเภทคลาสสิก บุคคลหญิง พัชรินทร์ อินหอม และรีวอลเวอร์ บุคคลหญิง ณิชา ศรีนคารินทร์
นอกจากนี้ยังได้แชมป์ในระดับเยาวชน อีก 2 รายการ คือ โอเพ่น ซุปเปอร์ จูเนียร์ สิรภพ เหมมาลา และ โปรดักชั่น ออพติค ซุปเปอร์ จูเนียร์ ธณัท อิทธิสุภรณ์รัตน์ กับอีก 1 แชมป์จาก ประเภททีม โอเพ่น ซีเนียร์ ทีม