เปิดโผ 26 ว่ายน้ำไทยล่าเหรียญซีเกมส์ในบ้าน เงือกจอย-เงือกเนย-ฉลามหนุน นำทัพ เป้าขั้นต่ำ 3 ทอง
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ ในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ รวมทั้งสิ้น 26 คน นำโดย “เงือกจอย” เจนจิรา ศรีสอาด, “เงือกเนย” กมนชนก ขวัญเมือง, “เงือกหมอนอิง” เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก และ “ฉลามหนุน” ต้นน้ำ กันตีมูล ที่เคยมีประสบการณ์คว้าเหรียญทองในซีเกมส์มาแล้ว
รายชื่อนักว่ายน้ำชุดซีเกมส์ทั้ง 26 คน มีดังนี้ กมนชนก ขวัญเมือง, มีอา มิลลาร์, พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์, เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก, นภัสวรรณ จริตกล้า, มาเรีย เนดเดลกา, ฐิติรัตน์ อินไชย, จิณห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส, กนิษฐา ตั้งนภากร, เจนจิรา ศรีสอาด, กมลลักษณ์ ตั้งนภากร, พลอย ลีลายนะ, เสาวนีย์ บุญอำไพ, ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์, ธนนชัย จันทรักษา, พงศ์ปณต ไตรทาน, สุรสิทธิ์ ทองแดง, รัชสิญจน์ มหามงคล, ต้นน้ำ กันตีมูล, วงศกร แพทย์สมาน, รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ, กฤตภาส แก้วมาตย์, นวพรรษ วงษ์เจริญ, คมชาญ วิชาชัย, เกริกชัย รัตโนสถ, พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ โดยมีนายศักดิ์ชัย สุริยวงศ์ เป็นผู้จัดการทีม
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชื่อของทั้ง 26 คนที่ผ่านการคัดเลือกมา นับเป็น 26 นักว่ายน้ำที่ดีที่สุดในเวลานี้แล้ว มีนักกีฬาประสบการณ์สูงหลายคนที่เคยได้เหรียญทองในซีเกมส์มาแล้ว โดยเฉพาะเจนจิรา ศรีสอาด ที่ได้ 2 เหรียญทองในซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา กลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอีกครั้ง เช่นเดียวกับกมนชนก ขวัญเมือง และ ต้นน้ำ กันตีมูล ที่ได้เหรียญทองจากครั้งที่แล้วเช่นกัน ก็ยังทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนนักว่ายหน้าใหม่หลายคนก็มีพัฒนาการที่ดี ในช่วงเวลาที่เหลือมีการส่งหลายคนไปเก็บตัวในต่างประเทศ ทั้งที่ไปมาแล้ว และกำลังจะเดินทางไป ซึ่งจากการติดตามผลการซ้อมถือว่าทุกคนทำได้ดี
นายธนาวิชญ์กล่าวอีกว่า ความคาดหวังเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งนี้สำหรับว่ายน้ำ จากการประเมินในช่วงที่ผ่านมา มีโอกาสได้ 2-3 เหรียญทอง จากนักว่ายน้ำที่มีประสบการณ์มาแล้ว ส่วนคนอื่นๆ ก็มีโอกาสเช่นกัน ต้องมาประเมินกันอีกครั้งในช่วงโค้งสุดท้าย ประกอบกับคู่แข่งที่ส่งชื่อมา แต่สิงคโปร์ก็ยังคงเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดในซีเกมส์เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
สำหรับผลงานของทีมว่ายน้ำไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 32 คว้ามาได้ 4 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 22 เหรียญทอง และเวียดนาม 7 เหรียญทอง
เหรียญทองของไทยได้จาก กรรเชียง 200 เมตรชาย ต้นน้ำ กันตีมูล, กบ 50 เมตรหญิง และผีเสื้อ 50 เมตรหญิง เจนจิรา ศรีสอาด, เดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง กมนชนก ขวัญเมือง