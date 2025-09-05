กมลวรรณควงเยาวชนจีน ล้มคู่วาง 6 เข้าตัดเชือก ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์
“น้องบัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดดาวรุ่งไทย กับพาร์ทเนอร์ชาวจีน ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมระดับเยาวชน “ยูเอส โอเพ่น จูเนียร์ เทนนิส แชมเปี้ยนชิพส์ 2025” ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ในประเภทหญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ
กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือ 57 เยาวชนโลก และ จ้าง รุยเอิ้น มือ 17 เยาวชนโลกจากจีน โชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่อง หลังจากออกแรงหวดถึงซูเปอร์ไทเบรก ก่อนช่วยกันปราบคู่มือวางอันดับ 6 ของรายการ วิคตอเรีย ลุยซ่า บาร์รอส มือ 22 เยาวชนโลกจากบราซิล กับ เธีย ฟรอดิน มือ 25 เยาวชนโลกจากสหรัฐอเมริกา ได้อย่างสุดมัน 2-1 เซต 6-3, 3-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-7
นับเป็นการเอาชนะคู่มือวางได้ 2 รอบติดต่อกันของ กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น หลังจากที่ในรอบสอง เพิ่งล้มคู่มือวางอันดับ 1 ของรายการมาได้
กมลวรรณ กับ จ้าง รุยเอิ้น ทะลุสู่รอบรองชนะเลิศ โดยจะพบกับคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ เยลีน ฟานดรอมม์ มือ 21 เยาวชนโลกจากเบลเยียม กับ ไลม่า วลาดสัน มือ 16 เยาวชนโลกจากลิทัวเนีย ต่อไป
ทั้งนี้ จากผลงานดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกของ “น้องบัว” ที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกแกรนด์สแลมระดับเยาวชนอีกด้วย