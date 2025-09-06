สมเกียรติ คัมแบ๊กบิดในรอบ 2 เดือน ยังเร่งไม่ขึ้นรั้งอันดับ 24 ศึกคาตาลันจีพี
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทย จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ กลับมาลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี 2025” สนามที่ 15 “คาตาลัน กรังด์ปรีซ์” ที่เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน เมื่อคืนวันที่ 5 กันยายน
โดยในรอบซ้อม สมเกียรติที่บาดเจ็บแล้วพักยาวไปกว่า 2 เดือน ยังคงต้องฝืนอาการบาดเจ็บที่มีอยู่ รั้งอันดับ 24 ของนักบิดทั้งหมด ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.002 วินาที
ด้านทีมเมทอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก นักบิดชาวฝรั่งเศส รั้งอันดับ 8 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.511 วินาที ขณะที่ผู้นำเป็นของ แบรส บินเดอร์ จากเรดบูล เคทีเอ็ม แฟคตอรี่ เรสซิ่ง ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.141 วินาที ตามด้วยทีมเมทอย่าง เปโดร อคอสต้า นักบิดเจ้าถิ่น ที่ตามหลัง 0.104 วินาที และ อเล็กซ์ มาร์เกซ จาก บีเค8 เกรซินี่ เรซซิ่ง โมโตจีพี ทำเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.280 วินาที
ทั้งนี้ ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ จะจับเวลารอบควอลิฟายและดวลความเร็วรอบ “สปรินต์ เรซ” ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้ ก่อนจะแข่งขัน “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)