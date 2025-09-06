เสธ.หมึก วางเป้าหมายจักรยานไทยอย่างน้อยต้อง 6-7 เหรียญทองซีเกมส์
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. ของบริษัทเอฟบีที สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 กันยายน ได้รับเกียรติจาก “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกมล-นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ ประธานและรองประธานบริษัทในเครือเอฟบีที, นายมนต์ชับ โชคไพบูลย์กิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือเอฟบีที
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ และ นายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานฯ, พลเอกวีระกูล ทองมา, พลตรี นพ.ภูษิต เฟื่องฟู, นายธงชัย พรเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ, พันเอกสุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานฯ, พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี และอดีตนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย, พลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมในพิธี ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ YouTube : TCA Channel มีผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ ร่วมรับชมด้วย มียอดวิวรวมกันกว่า 15,000 วิว
หลังพิธีเปิดการแข่งขัน พลเอกเดชา เปิดเผยว่า การแข่งขันในสนามที่ 4 นี้มีนักกีฬามากกว่า 300 คน รวมทั้งนักกีฬาต่างชาติถึง 7 ประเทศ ทั้งจากจีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ รายการ ASEAN BMX Racing Cup (C1) ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะทดสอบนักกีฬาของไทยก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ โดยประเภทบีเอ็มเอ็กซ์จะแข่งขันที่สวนกีฬากมลแห่งนี้ ส่วนประเภทถนน รายการโรดเรซ ก็จะปล่อยตัวที่สวนกีฬากมล นักกีฬาหญิงไปเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนนักกีฬาชายไปเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันประเภทลู่แข่งขันที่เวลโลโดรม หัวหมาก และประเภทเสือภูเขาแข่งขันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ขณะที่เป้าหมายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ จากที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเตรียมทีมนักกีฬาซีเกมส์ คาดว่าประเภทบีเอ็มเอ็กซ์มีชิง 2 เหรียญทอง จากบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิ่ง และบีเอ็มเอ็กซ์ไทม์ไทรอัล ที่เป็นการแข่งขันแบบจับเวลา เราก็น่าจะได้ทั้ง 2 เหรียญทอง จาก ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ ประเภทถนนคาดว่าจะได้ 2 เหรียญทอง ประเภทเสือภูเขาก็น่าจะได้ 2 เหรียญทองจากดาวน์ฮิลชาย-หญิง แต่ประเภทลู่ยังจะต้องดูว่านักกีฬาจะเข้าแข่งขันครบตามจำนวนหรือไม่ แต่ก็คาดหวังไว้ที่ 1 เหรียญทองเป็นอย่างต่ำ เมื่อรวมทั้ง 4 ประเภท สมาคมฯ ตั้งเป้าอย่างน้อยที่สุดต้องได้ 6-7 เหรียญทอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนประเทศที่เข้าแข่งขันด้วย
ด้าน นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ กล่าวว่า บริษัทเอฟบีที มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สนามสวนกีฬากมลของเราได้รับเกียรติให้เป็นสนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอฟบีทีได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานฯ ตั้งแต่สนามแห่งนี้เกิดขึ้น นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง เราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้นักกีฬาจักรยานของไทยได้มีสนามฝึกซ้อมและแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ตรงกับปรัชญาของเอฟบีทีที่ต้องการพัฒนานักกีฬาไทยให้เป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนย่านเขตลาดกระบังและหนองจอกที่รักการเล่นกีฬากลางแจ้ง เรามีสนามฟุตซอล, บาสเกตบอล, เปตอง และสนามจักรยานหนูน้อยขาไถ เอาไว้คอยบริการประชาชนทุกเพศทุกวัย
ขณะที่ รีอา กู๊ดแมน หัวหน้าผู้ตัดสินนานาชาติชาวอังกฤษ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานานาชาติ (UCI) ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทย จากการที่ได้ดูนักกีฬาไทยจากทีมต่าง ๆ ฝึกซ้อมและลงแข่งขัน ส่วนใหญ่มีชั้นเชิงและทักษะที่ดี ส่วนสนามแข่งขันสวนกีฬากมลเป็นสนามที่มีความเร็วสูง และต้องใช้เทคนิคสูงในการปั่น ส่วนสภาพอากาศหากมีฝนตกก็ไม่กังวล เพราะพื้นสนามแข่งขันสามารถระบายน้ำได้ดี
สำหรับผลการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 4 มีชิงชนะเลิศ 6 รุ่น ผลดังนี้ รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่คว้าอันดับ 1 ทั้ง 3 โมโต และเป็นการคว้าแชมป์ 3 สนามติดต่อกัน, ที่ 2 เขมิกา ศรีโสภา ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี, ที่ 3 หทัยเพชร ใจสว่าง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3
รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 ราเฟลิโน ราเฮนดรา นักปั่นทีม HAPPY RACING EINS MEUBLE X BONERO จากอินโดนีเซีย, ที่ 2 นนทกร อินทร์โคกสูง ทีม 1LAP2WIN กองทัพบก, ที่ 3 ลิขสิทธิ์ พิมพา ทีม Pump track อรัญประเทศ
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ที่ 1 เขมิกา ศรีโสภา ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี, ที่ 2 หทัยเพชร ใจสว่าง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3, ที่ 3 ณัฐวรรณ ตาใส ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ที่ 1 ราเฟลิโน ราเฮนดรา นักปั่นทีม HAPPY RACING EINS MEUBLE X BONERO จากอินโดนีเซีย, ที่ 2 ลิขสิทธิ์ พิมพา ทีม Pump track อรัญประเทศ, ที่ 3 ไท ชุก ออน ทีมชาติฮ่องกง
รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ปภาดา ครองโปร่ง ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี, ปภิชญา ครองโปร่ง ทีม S.R.I. Cycling Team : บ้านเด็กหญิงสระบุรี, ที่ 3 วริศรา สระศรี ทีมชมรม BMX พิจิตร
รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 พุทธภูมิ นาคแป้น นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม C.S.K. TOOLING PATHUMTHANI และเป็นการคว้าแชมป์ 3 สนามติดต่อกัน, ที่ 2 กณวรรธน์ เชื้อทหาร ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai, ที่ 3 รวิพล ภูนุช ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Project-B
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน เวลา 09.00น. เป็นการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ ASEAN BMX Racing Cup (C1) รุ่นประชาชนชาย-หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย-หญิง, รุ่นเยาวชนชาย-หญิง ซึ่งแข่งขันกัน 3 โมโต ผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดจะได้เป็นแชมป์ พร้อมด้วยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศรายการชิงแชมป์ประเทศไทยทุกรุ่น โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ YouTube : TCA Channel ตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน