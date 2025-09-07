ปรัชญาคว้าแชมป์ชายคู่ ศึกชาลเลนเจอร์เซี่ยงไฮ้
ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสไทย มือคู่ 147 โลก จับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา จากอินเดีย มือคู่ 174 โลก และเป็นคู่มือวาง 4 ของรายการ คว้าแชมป์ชายคู่ ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ 100 รายการ “โรด ทู เดอะ โรเล็กซ์ เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5,420,800 บาท ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 6 กันยายน
ในประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ปรัชญา กับ ปูนาชา ช่วยกันหวดเอาชนะ รีส สตอลเดอร์ มือคู่ 108 โลก จากสหรัฐ กับ เจสัน จุง มือคู่ 625 โลก จากไต้หวัน 2-1 เซต 6-4, 6-7(2-7) และซุปเปอร์ไทเบรก 10-8 ปรัชญา กับ ปูนาชา คว้าแชมป์ชายคู่ไปครอง รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 7,960 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 269,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 100 คะแนน
เป็นการคว้าแชมป์ระดับเอทีพี ชาลเลนเจอร์ ในประเภทชายคู่ รายการที่ 3 ของปรัชญา ต่อจากบางกอก ชาลเลนเจอร์ 2014 และ เสิ่นเจิ้น ชาลเลนเจอร์ 2024