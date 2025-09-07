อัญชิสาเจ็บ ปิดฉากรองแชมป์หญิงเดี่ยวหวด จีเอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ “จีเอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (3)” ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 กันยายน เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา
ผลเทนนิสหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,400 บาท ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสไทยวัย 22 ปี จากประจวบคีรีขันธ์ มือ 743 ของโลก พบกับ คู ยอนวู นักเทนนิสเกาหลีใต้ วัย 22 ปี ที่มีอันดับโลกสูงกว่าคือ 338 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 5 ของรายการด้วย
เซตแรก อัญชิสาออกสตาร์ตไม่สวย เป็นฝ่ายตาม 0-3 ก่อนจะพยายามทำคะแนนไล่มา จนกระทั่งสกอร์มาอยู่ที่ 4-5 แต่ก็มาพลาดถูกเบรกในเกมที่ 10 ทำให้อัญชิสาพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 4-6 ซึ่งหลังจบเซตแรก อัญชิสาได้ขอให้นักกายภาพบำบัดเข้ามาดูอาการเจ็บที่บริเวณหน้าท้องด้านขวา
จากนั้น กลับมาแข่งขันกันต่อในเซตที่สอง ซึ่งผ่านไปเพียง 2 เกม อัญชิสาได้แจ้งต่อกรรมการขอถอนตัวออกจาการแข่งขัน เนื่องจากทนอาการเจ็บที่บริเวณหน้าท้องด้านขวาไม่ไหว ส่งผลให้อัญชิสาแพ้ไปด้วยสกอร์ 4-6 และ 0-2 Ret. ได้รองแชมป์ รับเงินรางวัล 2,637 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 89,341 บาท และ 23 คะแนน
ในขณะที่คู ยอนวู ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับเงินรางวัล 4,860 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 164,656 บาท คะแนนสะสมอันดับโลก 35 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพ รายการที่ 5 ของสาวเกาหลีใต้คนนี้
ด้านผลเทนนิสชาย เอ็ม 25 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,400 บาท ประเภทชายเดี่ยว โดมินิค ปาแลน นักเทนนิสหนุ่มหล่อวัย 24 ปี จากสาธารณรัฐเช็ก มือวางอันดับ 3 และมือ 572 ของโลก ซึ่งอกหักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เพียงรองแชมป์ แต่มาสมหวังในสัปดาห์นี้ หลังจากดวลรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ นักหวดอินเดีย วัย 28 ปี มือวางอันดับ 1 และมือ 464 ของโลก 2-0 เซต 6-4, 6-2 ในเวลา 1.41 ชั่วโมง
โดมินิค ปาแลน ขึ้นแท่นแชมป์ประเภทชายเดี่ยว ได้รับเงินรางวัล 4,612 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 156,254 บาท และ 25 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ไอทีเอฟอาชีพรายการที่ 5 ของหนุ่มเช็ก ขณะที่ศศิกุมาร์ มุกุนด์ ได้รองแชมป์ รับเงินรางวัล 2,701 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 91,509 บาท และ 16 คะแนน