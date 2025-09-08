เปิดโผ 20 ยิมทีมชาติไทย ทุ่มสุดตัวลาเหรียญล่าทองซีเกมส์
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ออกมาแล้ว ดังนี้ ยิมนาสติกศิลป์ชาย จำนวน 4 คน ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, ฟูกะ โนมูระ, วีรภัทร์ ช่วยโสม / นักยิมนาสติกศิลป์หญิง 3 คน ศศิวิมล เมืองพวน, ธารธิดา โซเฟีย ริคแคร์, ปิยธิดา นนลือชา
ยิมนาสติกลีลา 8 คน พิยดา พีรมธุกร, สิขรี สุทธิรักษ์, ปัณฑิตา ทองสอง, ภรณ์นัชชา เจตธำรง, ชลธิชากร จรรย์โกมล, สุพิชญา ปิ่นฝั้น, พิชญธิดา เกตุสกุล, รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ / ยิมนาสติกแอโรบิก 5 คน ชนกพล เจียมสุขใจ, ณัทกฤป ธีรสาทร, ชวิศา อินทกุล, สุภัสสร วัชราภรณ์, ปัญรส วัดทอง
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เดิมทีนักกีฬายิมนาสติกทั้ง 3 ประเภท ได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันที่ ศูนย์ฝึกทีมชาติ (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2567 แต่เนื่องจากทุกคนความสามารถใกล้เคียงกันมาก จึงได้ทำการคัดเลือก 2 ครั้ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่สุด จำนวน 20 คนดังกล่าว ซึ่งวัดจากคะแนนความสามารถแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละคนเป็นตัวชี้วัด ถือว่ามีความเหมาะสม และทุกคนได้ทำดีที่สุดแล้ว หลังจากนี้จะเก็บตัวซ้อมร่วมกันอย่างหนักต่อเนื่องอีก 3 เดือนเต็ม
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ผู้จัดการทีมยิมนาสติกทีมชาติไทย ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จัดการเรื่องเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมค้างจ่ายนักกีฬาออกมาเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้เงินได้ถึงมือนักกีฬาแล้ว ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้ม มีขวัญและกำลังใจดีอย่างมาก รวมถึงบรรยากาศในแคมป์เก็บตัวทีมชาติกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันจากนักกีฬาส่วนใหญ่ ได้ตัดสินใจคุยกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการขออนุญาตไม่เข้าห้องเรียน เพื่อต้องการทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ และหลังจากจบการแข่งขันกีฬาซีเกมส์แล้วจะกลับมาเก็บรายวิชาอย่างเร่งด่วน