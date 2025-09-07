บราซิลเฉือนญี่ปุ่น 3-2 เซต คว้าอันดับ 3 วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก
บราซิลคว้าอันดับ 3 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นแบบสนุก 3-2 เซต ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 7 กันยายน
บราซิลออกนำก่อน 2-0 เซต 25-12, 25-17 แต่ญี่ปุ่นมาฮึดสู้ไล่ตีเสมอ 2-2 ที่ 25-19, 29-27 ต้องดวลในเซตตัดสิน บราซิลเอาชนะไปได้ 18-16 จบอันดับ 3 เป็นสมัยที่ 2 ต่อจากปี 2014 ส่วนญี่ปุ่นจบอันดับ 4
สำหรับรอบชิงชนะ ตุรกี พบ บราซิล ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD36
