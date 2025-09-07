กีฬาในประเทศ

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ครองโพเดียมทุกรุ่น ศึก RAAT Thailand Endurance Championship ที่บุรีรัมย์

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลุยต่อศึกมาราธอนทางเรียบพิสูจน์ความแข็งแกร่งจ้าวแห่งมาราธอนทางเรียบครองโพเดียมทุกรุ่น ในรายการ  “RAAT Thailand Endurance Championship 2025” การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาราธอน ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2568 สนามที่ 2 และ 3 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน

กลับมาสู้กันต่อในสนามทางเรียบรูปแบบมาราธอน ครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น เรซ 2 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง และ เรซ 3 ระยะเวลา 5 ชั่วโมง โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ จัดทีมแข่งลงสนาม จบการแข่งขันผลปรากฏว่า

รุ่น D2 Touring Car ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport หมายเลข 19 ขับโดยสุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และมานัต กุละปาลานนท์ แชมป์สนามแรกของปี เดินเกมดีปิดจบการแข่งขัน เรซ 2 คว้าอันดับ 2 ทั้งในรุ่นและแบบโอเวอร์ออล 117 รอบสนาม และเรซ 3 จบอันดับ 2 ทั้งรุ่นและแบบ โอเวอร์ออล 145 รอบสนาม

ขณะที่รถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ จบการแข่งขันเรซ 2 ในอันดับ 3 ของรุ่นและ 4 แบบโอเวอร์ออล 116 รอบสนาม  และเรซ 3 ในอันดับ 3 ทั้งของรุ่นและแบบโอเวอร์ออล 143 รอบสนาม

รุ่น D3 Compact Car ด้วยรถหมายเลข 39 Yaris HB Turbo ขับโดย ณ ดล วัฒนธรรม, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และ ชิบะ เคนทาโร ปิดเกมเรซ 2 ในอันดับ 2 ของรุ่นและ 5 แบบโอเวอร์ออล115 รอบสนาม  และเรซ 3 ในอันดับ 2 ของรุ่นและ 5 แบบโอเวอร์ออล 142 รอบสนาม และหมายเลข 29 Yaris Ativ ขับโดย นรรัศมิ์ อภิวาท และไอตั้น อัษฎาธร จบเรซ 2 ในอันดับ 3 ของรุ่นและ 6 แบบโอเวอร์ออล 114 รอบสนาม และเรซ 3 ในอันดับ 5 ของรุ่นและ 9 แบบโอเวอร์ออล 137 รอบสนาม

รุ่น Super NZ Lady ด้วยรถ Vios CVT หมายเลข 89 ขับโดย กิติยา ธีรวัฒน์วาที, ป๊ายปาย โอริโอ้ และ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ ทำผลงานดีไม่แพ้รุ่นใหญ่จบเรซ 2 ในอันดับ 1 ของรุ่นและ 18 แบบโอเวอร์ออล 101 รอบสนาม และเรซ 3 ในอันดับ 1 ของรุ่นและ 27 แบบโอเวอร์ออล 121 รอบสนาม

สุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัดโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กล่าวว่า การแข่งขัน 2 เรซในสุดสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนประทับใจกับเกมการแข่งขัน และทีมทำผลงานได้ดีทุกคันมีโพเดียม  ตอนนี้คะแนนรวมสะสมพวกเราขึ้นนำในอันดับ 1, 2 และ 3 มีลุ้นถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี เราทุกคนภูมิใจและมีความสุขมากๆ ฝากแฟนๆ ทุกท่านติดตามเชียร์และลุ้นไปกับพวกเราในการแข่งขันสนามต่อไปด้วย

แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบศึกดวลความเร็วระดับนานาชาติใน “TSS The Super Series 2025” อีเวนต์ที่ 4 ทั้ง 3 รุ่น คือ Supercar GTM–GT4–GTC ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต มาเลเซีย ร่วมติดตามชมภาพการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand