วีรวิทย์-แอนเดรีย ครองถ้วยพระราชทานในหลวง ศึกยิงปืนรณยุทธคิงส์คัพ

วีรวิทย์-แอนเดรียครองถ้วยพระราชทานในหลวง ศึกยิงปืนรณยุทธคิงส์คัพ
พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรชน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ “THPSA IPSC Handgun King’s Cup 2025” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ที่สนามกีฬาภาคตะวันออก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน
โดยกำหนดให้มีการแข่งขันปืนสั้นใน 12 ประเภทจาก 6 รายการแข่งขัน (ชาย-หญิง) ซึ่งมีนักกีฬา 220 คน จาก 6 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย, จีน, มาเก๊า, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง
สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่า วีรวิทย์ จารุเกียรติพงศา นักแม่นปืนไทยสามารถทำผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดคว้าแชมป์และได้ครองถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากประเภทโอเพ่น บุคคลชาย ส่วนโอเพ่น บุคคลหญิง แชมป์เป็นของ แอนเดรีย เกล ลูกครึ่งไทย-ฟิลิปปินส์
นอกจากนี้นักกีฬายิงปืนไทยยังสามารถครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ คือ โปรดักชั่น บุคคลชาย ณัฐภูมิ กมลวงษ์, โปรดักชั่น บุคคลหญิง พัชรินทร์ อินหอม, โปรดักชั่น ออพติก บุคคลชาย หัสณัฐ วิจิตรปฏิมา, โปรดักชั่น ออพติก บุคคลหญิง ธนาวดี เพิกแย้ม
ขณะที่ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 4 ถ้วย ผู้ชนะเลิศ มีดังนี้ สแตนดาร์ด บุคคลชาย ณัฐวัฒน์ นกไธสง, สแตนดาร์ด บุคคลหญิง กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข, คลาสสิค บุคคลชาย ศดิศกร ชมฤทธิ์, คลาสสิค บุคคลหญิง นันท์นลิน เหลืองประเสริฐ
ส่วนถ้วยรางวัล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ผู้ชนะเลิศ มีนักกีฬาไทยชนะเลิศ 1 รายการ คือ รีวอลเวอร์ บุคคลชาย กบิทร์ สุศิวะ
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมาคมฯได้มีโอกาสจัดการแข่งขันรายการ “คิงส์คัพ” ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 และยังเป็นการซ้อมใหญ่ของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอาฟริกาใต้ ในกลางเดือนกันยายนนี้อีกด้วย