วรธันย์-อิงพล ทะลุรอบเมนดรอว์ ศึกเทนนิสออมสินฯ
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) จัดการแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8 กันยายน เป็นการแข่งขันวันแรก
ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก เพื่อคัดเอา 8 นักหวดฝีมือดีผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ต่อไป วรธันย์ หมั่นเพียร นักหวดหนุ่มเมืองเหนือ เชียงใหม่ ที่คว้าชัยชนะได้ 2 แมทช์รวด จนคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบเมนดรอว์ต่อไป ซึ่งรอบคัดเลือก รอบแรก วรธันย์ ชนะ ปิยวัฒน์ อนันต์ชัยพัทธนา จากเชียงราย 6-4, 6-0 จากนั้น รอบคัดเลือก รอบสอง (สุดท้าย) ชนะ ปัณณธร สุกสด จาก กทม. 2-0 เซต 6-1, 6-3
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ พสธร พรพชรวัชร (เชียงราย) 6-3, 6-4 วุฒิกร เรืองปาน (เชียงใหม่) ชนะ ทัตเทพ วรวัฒน์นรากุล (เชียงราย) 3-6, 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5
พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) ชนะ พรภวิษย์ พลเมืองดี (เชียงราย) 6-0, 6-0 วรธันย์ หมั่นเพียร (เชียงใหม่) ชนะ ปิยวัฒน์ อนันต์ชัยพัทธนา (เชียงราย) 6-4, 6-0 เพชรธราดล วงค์เทียนชัย (เชียงราย) ชนะ ชวกร ภิรมย์กิจ (ลำปาง) 6-3, 6-3
ส่วนรอบคัดเลือก รอบสอง (รอบสุดท้าย) อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ กฤษฏิ์ นิตยาเกษตรวัฒน์ (กทม.) 6-0, 6-0 ปองธรรม พันตารักษ์ (แม่ฮ่องสอน) ชนะ ระพีพงศ์ อำนวยสมบัติ (นนทบุรี) 6-0, 6-0 ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ (เชียงใหม่) ชนะ ปารมี จันทรวิทุร (ลำปาง) 6-0, 6-0
พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) ชนะ เนติธร จิระมหาวิทยากุล (เชียงราย) 6-1, 6-0 โชติพงศ์ อินชัย (พิษณุโลก) ชนะ ณฤณัฐ ภัททิยางกูร (ตาก) 6-1, 6-2 ปุญชัช สุนทรปกาสิต (กทม.) ชนะ เพชรธราดล วงค์เทียนชัย (เชียงราย) 4-6, 7-6(6) และซูเปอร์ไทเบรก 10-8