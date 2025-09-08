คุณานันท์ เบิ้ลแชมป์เทนนิสเยาวชน ที่มาเลเซีย
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส สะสมคะแนนเยาวชนโลก รายการ “J100 กูชิง พรีเมียร์ ซาราวัก คัพ” ที่เมืองกูชิง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 กันยายน
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ คุณานันท์ พันธราธร เยาวชนไทย มือ 206 เยาวชนโลก มือวาง 1 ของรายการ ลงดวลแร็คเกตกับ โช มิน ฮยอค นักเทนนิสเกาหลีใต้ มือวาง 4 ของรายการ มือ 342 เยาวชนโลก ผลปรากฎว่า คุณานันท์ ยังคงโชว์ฟอร์มที่เยี่ยมยอด ต้อนชนะคู่แข่งจากแดนกิมจิได้อย่างเด็ดขาด 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บแต้มสะสมไป 100 คะแนนทันที
จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ คุณานันท์ สามารถคว้าดับเบิ้ลแชมป์ได้สำเร็จ หลังจากเมื่อวันที่ 6 กันนายน ได้จับคู่กับ แม็กซิมัส ซาเวียร์ หว่อง นักเทนนิสสิงคโปร์ มือ 360 เยาวชนโลก คว้าแชมป์ชายคู่ไปก่อนแล้ว