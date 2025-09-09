นับถอยหลัง 90 วันสู่ซีเกมส์ ก้องศักดยันเปลี่ยนรัฐบาลไม่กระทบแน่นอน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว 9 เดือน 9 นับถอยหลัง 90 วัน รวมใจคนไทย เชียร์ให้สุดใจ คว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ที่ลานบีคอน เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, นางสาวพีร์ภากรมณณ์ เนียมใย นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา), นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF), นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่า กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักกีฬาทีมชาติร่วมงาน
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า จากนี้เหลือเวลาแค่ 90 วัน ประเทศไทยโดย 3 จังหวัด ทั้งกทม., ชลบุรี และสงขลา รวมถึงประชาชนชาวไทย จะพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ให้ประทับใจผู้มาเยือน รวมถึงกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่าง วันที่ 20-26 มกราคม 2569 ด้วย
“ตลอด 90 วัน จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างการรับรู้ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ทั้งคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากที่สุด ให้สมกับที่ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วมากมายหลายรายการ“ ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมงานใน 90 วันที่เหลือหรือไม่นั้น ดร.ก้องศักด กล่าวว่า เรามีระบบการทำงานและเดินหน้าตามแผนงานต่างๆ ตามปกติ และมั่นใจว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะให้การสนับสนุนในการจัดงานอย่างเต็มที่ให้ออกมาประทับใจทุกฝ่าย ซึ่งการเมืองจะไม่มีผลกระทบแน่นอน
“เราเตรียมงานทุกอย่างไว้ ในไม่ช้านี้เราจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่, ประธานบอร์ดกกท.คนใหม่ ซึ่งกว่าจะถึงการประชุมปลายเดือนกันยายนคิดว่าน่าจะได้ครบแล้ว ซึ่งทุกอย่างอยู่ในรอบการพิจารณาพอดี ไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมงานแต่อย่างใด” ดร.ก้องศักด กล่าว
ด้านนายธนา รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ในส่วนของจำนวนนักกีฬาตอนนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้ว ยอดนักกีฬาอยู่ที่ 10,000 คนขึ้นไป ส่วนกัมพูชาที่ลงมาตอนนี้มี 300 คน แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองผ่อนคลาย อาจจะมีเพิ่มกว่านี้ได้เพราะยืดอายุการลงทะเบียนให้ถึง 15 กันยายน ส่วนประเทศอื่นๆ จำนวนนักกีฬาเริ่มนิ่งหมดแล้ว
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเพลงที่ชื่อว่า “1%” ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดัง “ฟักกลิ้งฮีโร่” (F.HERO) หรือ กอล์ฟ-ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ศิลปินแร็ปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทย ร่วมด้วย “วี วิโอเลต” หรือ วิโอเลต วอเทียร์ นักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงลูกครึ่งไทย-เบลเยียม
รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ของประเทศไทย “INSPIRE THE GAME คลินิกกีฬา ปลุกพลังฝัน” ที่บริเวณลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนที่จากนี้จะมีโร้ดโชว์และคาราวานต่อเนื่อง 3 จังหวัด ทั้งชลบุรี ในเดือนตุลาคม, สงขลา เดือนพฤศจิกายน และนครราชสีมา ในเดือนมกราคม 2569