บาส-เฟม ปราบคู่หูเก่า ปอป้อ-โอโม่ ฉลุยรอบสองศึกขนไก่ฮ่องกง
การแข่งขันแบดมินตัน ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “หลี่-หนิง ฮ่องกง โอเพ่น 2025” ที่ฮ่องกง โคลิเซียม เมื่อวันที่ 10 กันยายน เป็นการแข่งขันในรอบแรก
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก โคจรมาพบกับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย อดีตคู่หูของเดชาพล ที่เคยคว้าแชมป์ร่วมกันถึง 18 รายการ ที่ปัจจุบันไปจับคู่กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล
ผลการแข่งขันปรากฎว่า คู่ของบาส-เฟม เล่นได้ดุดันและแน่นอนกว่า เป็นฝ่ายชนะไป 2-0 เกม 21-11, 21-15 ใช้เวลา 33 นาที ผ่านเข้าสู่รอบ 2 (16 คู่) ไปพบกับ อัดนัน เมาลาน่า กับ อินดาห์ คาห์ย่า ซารี แจม มืออันดับ 33 ของโลกจากอินโดนีเซียต่อไป