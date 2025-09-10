โอลิมปิคไทยฯ ติงลดจำนวนส่งนักกีฬาบู๊เอเชี่ยนเกมส์ เน้นคุณภาพหลังหนก่อนส่งเยอะเกิน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่สนง.คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
ที่ประชุมได้แต่งตั้ง พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิค เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย และจะเดินทางไปร่วมประชุมหัวหน้านักกีฬา ที่นาโกยา ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน โดยเบื้องต้นจะแข่งขัน 41 ชนิดกีฬา ใน 5 โซนพื้นที่คือ นาโกย่า, โตเกียว, ชิซึโอกะ, กิฟุ และ โอซาก้า ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569
สำหรับแนวทางการพิจารณาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นการต่อยอดเพื่อไปโอลิมปิกเกมส์ หรือใช้เกณฑ์ ชนิดกีฬาที่มีโอกาสได้เหรียญรางวัล คือ อันดับ 1-3 ซีเกมส์-อาเซียน, อันดับ 1-6 เอเชียนเกมส์-เอเชีย และ อันดับ 1-10 โอลิมปิกเกมส์-ชิงแชมป์โลก รวมทั้ง ชนิดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากสหพันธ์ อาทิ กีฬาประเภททีม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านงบประมาณ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่า งบประมาณเก็บตัวจะเริ่มต้น 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาโอลิมปิคไทยฯ ระบุว่า ไทยต้องจัดเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาให้ดี จากเอเชี่ยนเกมส์ 2023 ไทยส่งนักกีฬาไปถึง 800 คนมากกว่าเจ้าภาพแต่ได้แค่ 11 เหรียญทอง ทำให้ถูกวิจารณ์ถึงการใช้งบประมาณสิ้นเปลือง
ขณะที่นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ กล่าวว่า สมาคมฯ กำลังเตรียมนักกีฬาซีเกมส์อยู่และมีปัญหาเรื่องงบประมาณ บวกกับการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้ ซึ่งเอเชี่ยนเกมส์ก็คงเจอปัญหาไม่ต่างกัน เพราะฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ กกท. ตั้งงบประมาณไว้ที่ 2,300 ล้านบาท แต่ได้รับกรอบวงเงินจากกองทุนแค่ 1,200 ล้านบาทเท่านั้น น่าจะเกิดปัญหาต่อเนื่องแน่นอน