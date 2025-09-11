ฮอนด้า อะคาเดมี ไทยแลนด์ ศึกสุดท้าย อนพัทย์-ภาสกร บิดแย่งโพเดียมคนละเรซ
ปิดฉากฤดูกาล “ฮอนด้า อะคาเดมี ไทยแลนด์ 2025” สนามที่ 6 ณ พีระ คาร์ท พัทยา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างเข้มข้นสุดมัน ภายใต้โครงการ Race to the Dream โดยปีนี้นักบิดเยาวชน 13 คน ผ่านการฝึกอย่างเข้มข้น ทั้งร่างกายและทักษะการควบคุม Honda NSF100 และ Honda CBR150R ภายใต้การดูแลของโค้ชญี่ปุ่น มร.ชินอิจิ อิโต้ และทีมโค้ชไทย “โค้ชมุกข์” มุกข์ลดา สารพืช และ “โค้ชดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง ร่วมวางแผนการฝึกโดยเน้นความแข็งแกร่งของร่างกาย
ซึ่งการฝึกปีนี้เน้นทักษะการขับขี่ด้วย Honda NSF100 และ Honda CBR150R ถือว่าเป็นรุ่นที่ผ่านโปรแกรมสุดหินกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในสนามปิดฤดูกาลนี้ โค้ชได้เพิ่มความท้าทายด้วยการสลับไลน์จากวนขวาเป็นวนซ้าย พร้อมให้นักบิดวางแผนการขี่ตลอดการซ้อม 3 รอบ รอบละ 20 นาที ทีมโค้ชคอยเสริมและแก้จุดอ่อน ทำให้เวลาของทุกคนดีขึ้นต่อเนื่อง จนกลุ่มหัวแถวทำเบสต์แล็ปใกล้เคียงกับการวิ่งไลน์ปกติ ส่งผลให้การแข่งขันเต็มไปด้วยความมันและตื่นเต้นตลอดเกม
ในเรซแรก “เปเปอร์” อนพัทย์ ดวงเจริญ หมายเลข 14 สตาร์ตกริดที่ 2 บิดแซง “เบสต์” ภาสกร แกล้วกล้า หมายเลข 13 เจ้าของโพลโพซิชั่น คว้าวินเนอร์ ขณะที่ “ซานต้า” จิรกร สุขคุ้ม หมายเลข 5 ตามเข้ามาในอันดับที่ 3
เรซสองจัดกริดใหม่ตามเวลาเบสต์แล็ปจากเรซแรก อนพัทย์คว้าโพลโพซิชั่นด้วยเวลา 1:05.900 นาที ภาสกรสตาร์ตกริดที่ 2 ด้วยเวลา 1:05.986 นาที ส่วนจิรกรสตาร์ตกริดที่ 3 ด้วยเวลา 1:06.389 นาที เกมดวลสุดสูสี และเป็น “เบสต์” ภาสกร ที่พลิกแซงคว้าแชมป์ไปครอง ขณะที่ “ซานต้า” จิรกร ควบคุมตำแหน่งและสามารถรักษาอันดับ 3 ได้อีกครั้ง
หลังจบเรซ ทีมโค้ชพูดถึงพัฒนาการของเด็กๆ ฮอนด้า อะคาเดมี ไทยแลนด์ รุ่นนี้ว่า ทำผลงานยอดเยี่ยม แสดงถึงความพยายามและฝีมือที่โดดเด่น โปรแกรมปี 2026 จะแจ้งให้แฟนๆ ติดตามผ่านเพจ Honda Academy Thailand, Honda Racing Thailand และ Race to the Dream ต่อไป