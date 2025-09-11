อยากกลับไทย! อุ้ม-บีม 2 นักวอลเลย์สาวไทย เล่านาทีระทึก เหตุจลาจลเผาโรงแรมเนปาล เผยล่าสุดปลอดภัยแล้ว
จากกรณีเกิดเหตุประท้วงรุนแรงต่อต้านรัฐบาล ทั้งเรื่องปัญาหาการทุจริตและการแบนโซเชียลมีเดียในประเทศเนปาล ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีทั้งการบุกเข้าไปเผาอาคารรัฐบาลและทำร้ายนักการเมือง โดย เมื่อวันที่ 10 ก.ย.68 กระทรวงสาธารณสุขเนปาล แจ้งว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงดังกล่าวอยู่ที่ 25 ราย และยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 699 ราย
นอกจากนี้ ความรุนแรงยังไม่มีแววว่าจะลดระดับลง มีรายงานว่ามีคนบางส่วน อาศัยช่วงชุลมุน บุกปล้นสะดม เผาอาคารพาณิชย์ ทั้งอาคารของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสิ่งที่สร้างความตื่นตระหนกให้คนจำนวนมากคือการที่คนบางกลุ่มบุกเข้าไปจวางเพลิงโรงแรมดัง อย่าง โรงแรมฮิลตัน (Hilton) ทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ล่าสุด อุ้ม อภิญญา และ บีม กาญจนา นักวอลเลย์บอลสาวไทย สังกัด Kathmandu Spikers ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงช่วงจังหวะที่ต้องหนีตายจากการที่โรงแรมฮิลตัยถูกวางเพลิงจากเหตุการณืชุมนุมที่ทะวีความรุนแรงขึ้น
โดยระบุว่า “สถานการณ์แย่มาก ออกมาได้แต่ตัวของทุกอย่างอยู่ในห้องเบิด ช่วยด้วยอยากกลับบ้านาน” พร้อมใส่อิโมจิร้องไห้
ทั้งนี้ ยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทย 5 คน ที่ไปเล่นลีกอาชีพในเนปาล กับทีมลลิตปุระ ควีนส์ 3 คน ประกอบด้วย ‘หนิง’ วรัญญา ศรีละออง , ‘แคท’ ดาริน ปิ่นสุวรรณ , ‘เบส’ ภัทราทิพย์ แสนตระกูล และทีมแคทแมนดู สไปเกอร์ 2 คน ‘อุ้ม’ อภิญญา ปฏิบัติทอง และคนสุดท้าย ‘บีม’ กาญจนา ศรีใสแก้ว โดยเฉพาะ ‘อุ้ม และ บีม’ ต้องหนีเอาตัวรอด หลังจากผู้ประท้วงบุกเผาโรงแรมที่พัก
ล่าสุด เพจ ‘สำนักข่าวไทย’ ยังได้ออกมาเผยแพร่คลิปของ ‘อุ้ม อภิญญา’ และ ‘บีม กาญจนา’ นักตบสาวไทย โดยภายในคลิปเธอกล่าวว่า “สวัสดีค่ะ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมือง โปขระ ประเทศเนปาล สถานการณ์ตอนนี้ก็สงบนิ่งเรียบร้อยแล้ว ทหารได้เข้าควบคุมทั้งหมดแล้ว สถานการณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้พวกเราอยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว อยากกลับไทยมากค่ะ” เธอยังฝากถึงแฟนๆ วอลเลย์บอลอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกเราปลอดภัยดีแล้ว
@tna.mcot “อุ้ม” อภิญญา ปฏิบัติทอง และ “บีม” กาญจนา ศรีใสแก้ว 2 ใน 5 นักวอลเลย์บอลสาวไทยในเนปาล ปลอดภัย อยากกลับบ้าน แม้ตอนนี้สถานการณ์ในเนปาล ทหารควบคุมได้แล้ว #เนปาลประท้วง ♬ เสียงต้นฉบับ – สำนักข่าวไทย ONLINE
ภาพ indiatoday