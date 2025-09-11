คีย์แมนกีฬาสุดมั่นใจทัพไทยทวงเจ้าทองซีเกมส์ในรอบ 10 ปี
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก(บีดับเบิลยูเอฟ) เป็นประธานในการเปิดงานเสวนาทางวิชาการ “ซีเกมส์ 2025 ประเทศไทย : โจทย์บนความท้าทาย” ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.), ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นายถิระชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานคร, นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ, นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา, นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมเสวนา
คุณหญิงปัทมากล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, สงขลา มั่นใจทุกคนจะร่วมกันนำเสนอมาตรฐานใหม่ผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย เน้นความยั่งยืน เอกลักษณ์ มาใช้ในการเป็นเจ้าภาพ ความท้าทายสำคัญสำหรับตัวเองในซีเกมส์ครั้งนี้มี 2 ประการ 1.การระดมพลัง เพื่อกลับมาเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้ง มั่นใจว่าไทยทำได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกสมาคมกีฬา สถาบันพัฒนานักกีฬาทุกสถาบัน 2.การสร้างความตระหนักรู้ในฐานะเจ้าบ้าน ให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาทั่วอาเซียนและทั่วโลกที่ดูการแข่งขันอยู่
ดร.ก้องศักดกล่าวว่า หลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ไปอย่างประสบความสำเร็จ ในช่วง 3 เดือนหลังจากนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และสร้างบรรยากาศในการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งไม่ใช่เพิ่งเริ่ม แต่เริ่มทำงานหลังบ้านกันมานานแล้ว โดยเฉพาะการเก็บตัวระยะยาว 1 ปีเต็ม มีการประเมินเรื่องความพร้อม มีการส่งแข่งระหว่างทางก่อนซีเกมส์ ซึ่งการประเมินพบว่ามีความพร้อมสูงมาก ส่วนการเป็นเจ้าภาพนั้น ครั้งนี้มีการบรรจุชนิดกีฬามากที่สุดในประวัติศาสตร์ซีเกมส์ 50 กีฬาชิงชัยเหรียญ และ 3 กีฬาสาธิต แต่สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นกีฬาที่มีความสากลมากขึ้นกว่าเดิม และเน้นให้มีการแข่งขันกีฬาสากลให้ได้มากที่สุด เป็นไปตามมาตรฐานของนานาชาติมากที่สุด ไม่มีกีฬาพื้นบ้านที่สร้างความได้เปรียบให้เจ้าภาพเหมือนที่ผ่านมา และเป้าหมายครั้งนี้ไทยต้องได้เจ้าเหรียญทองทั้งภาพรวมและกีฬาสากล รวมทั้งสร้างคุณค่าให้ซีเกมส์ด้วย
ทั้งนี้ ไทยไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์มาแล้ว 4 ครั้งหลังสุด ครั้งสุดท้ายที่ทำได้ในซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2558