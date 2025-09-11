ว่ายน้ำมาราธอนอาเซียนพร้อมชิงชัยไม่กังวลพายุเข้า ไทยเน้นกลุ่มบีได้เฮแน่
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน (3rd SEA Open Water Swimming Championships 2025) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน ที่หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน ได้มีการประชุมผู้จัดการทีม
โดย อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า เราได้ประชุมผู้จัดการทีมเพื่อทำความเข้าใจในการแข่งขันให้ตรงกัน โดยครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันคือ ไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ รวมนักกีฬาทั้งหมด 84 คน ส่วนไทยนั้นส่งนักกีฬาลงแข่งขันทั้งหมด 39 คน แบ่งเป็นชาย 22 คน และ หญิง 17 คน
อ.โชติวิทย์ เผยต่อว่า นักกีฬาไทยชุดนี้แม้ว่าจะไม่มีตัวหลักชุดซีเกมส์มาแข่งขัน แต่นักกีฬาที่ลงแข่งทั้งหมดเราได้เตรียมทีมมาประมาณ 6 เดือน โดยเราตั้งเป้าไว้ที่รุ่นอายุ 18-19 ปี เพราะในอนาคตจะต้องก้าวไปสู่รุ่นโอเพ่น ส่วนชาติอื่นๆ ก็ใช้รายการนี้เพื่อทดสอบซีเกมส์ โดยเฉพาะเวียดนามที่เขาส่งตัวเหรียญทองครั้งที่แล้วมาแข่งด้วย
ส่วนเรื่องพายุนั้นไม่กังวลเพราะได้ดูพยากรณ์อากศแล้วว่าช่วงที่แข่งขันคลื่นลมสงบมีความปลอดภัยแน่นอน และยังได้กำลังพลจากกองทัพเรือมาดูแลเรื่องความปลอดภัยทางทะเลและชายฝั่ง มีหน่วยแพทย์พยาบาลที่ครบครัน และในวันที่ 13 กันยายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย จะเดินทางมาชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัลที่สนาม พร้อมทั้งประชุมบอร์ดบริหารสมาคมด้วย
สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน จะแบ่งเป็น 4 รุ่นอายุคือ อายุ 14-15 ปี, อายุ 16-17 ปี, อายุ 18-19 ปี และ อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยวันที่ 12 ก.ย.แข่งระยะ 10 กม. ชาย กับ หญิง , วันที่ 13 กันยายน แข่งระยะ 5 กม. ชาย กับ หญิง และ วันที่ 14 กันยายน แข่งว่ายผลัดผสมชายหญิง 4×1.5 กม.รุ่นอายุ 14-18 ปี กับ ผลัดผสมชายหญิง 4×1.5 กม. รุ่นทั่วไป