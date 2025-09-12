กุลภัสสร์หยิบรองแชมป์17ปี ไทยเจ้าภาพปิงปองยช.เก็บแต้มโลก
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนโลก “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ แบงค็อก 2025” ที่ประเทศไทยได้สิทธิจาก “เวิลด์เทเบิลเทนนิส” ให้เป็นสนามเจ้าภาพ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน มีนักกีฬา 188 คนจาก 19 ประเทศร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 12 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว 19 ปี, 17 ปี, 15 ปี, 13 ปี, 11 ปี และ คู่ผสม 19 ปี กับ 15 ปี โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้สิทธิส่งนักกีฬาเยาวชนและยุวชนทีมชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น 62 คน
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ไฮไลต์อยู่ในประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ตัวแทนประเทศไทยมีดาวดังอย่าง “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล อดีตเจ้าของแชมป์โลกหญิงเดี่ยวรุ่น 13 ปี เมื่อปี 2023 โดยเป็นมือ 98 ของโลก และมืออันดับ 1 ของไทยในรุ่นไม่เกิน 17 ปีนี้
สาวน้อยกุลภัสสร์ผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้ด้วยผลงานการเป็นตำแหน่งแชมป์กลุ่ม 3 ก่อนโชว์โหดตบเอาชนะคู่แข่ง 4 รอบ ตั้งแต่รอบ 32 คน เข้ารอบ 16 คน แล้วเป็นรอบก่อนรองฯ ก่อนจะตบคู่แข่งจากออสเตรเลียในรอบตัดเชือกฉลุยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศปะทะ เจิ้น ชี่-ยุน มืออันดับ 111 ของโลกจากไต้หวัน ทว่าในการดวลกันระหว่างเกมที่สูสีแล้วทั้งคู่เสมอกันที่ 2-2 เกม ต้องมาดวลกันในเกมที่ห้าเพื่อตัดสิน แต่น้องพลอย กุลภัสสร์ ตีไม่ออกในเกมสุดท้าย โดนทีเด็ดของคู่แข่งจากไต้หวันเล่นงานพลาดท่าไปอย่างน่าเสียดาย
จบการแข่งขัน เจิ้น ชี่-ยุน เอาชนะ กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล 3-2 เกม (11-8, 9-11, 11-5, 9-11, 11-4) น้องพลอยสาวน้อยชาวไทยได้ตำแหน่งรองแชมป์หญิงเดี่ยวรุ่น 17 ปีและโล่รางวัลกลับบ้าน ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทัพลูกเด้งไทยในรายการนี้หลังผ่านการชิงชัยไป 2 วันแรก
ด้านประเภทชายเดี่ยว 17 ปีนั้น นักกีฬาไทยสามารถเข้าได้ลึกสุดที่รอบ 16 คน โดยมีนักกีฬา 3 คนที่เข้ามาได้ถึงรอบนี้ ได้แก่ วศพล ยะทวานนท์, ฐิตภัทร ปรีชาญาณ และ สราวุธ สังขรัตน์, ส่วนประเภท 13 ปีชาย เธมร์ รัตนวชิรินทร์ เป็นหนุ่มน้อยของไทยที่เข้ารอบได้ลึกที่สุดที่รอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนจะตบพ่าย คาซุกิ โมริ จากญี่ปุ่นไป 0-3 เกม ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว 13 ปี ตบไทยเข้าได้ลึกสุดที่รอบก่อนรองฯ เช่นกันจำนวน 2 คน ได้แก่ พัชรภรณ์ อุราพร กับ ธรรญธร มีแก้ว