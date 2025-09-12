โชติรินทร์เข้าตัดเชือกศึกใหญ่ ออมสิน ไทยแลนด์
การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ที่เปิดกว้างสำหรับนักเทนนิสในทุกรุ่นอายุ และจัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่สนาม อบจ.เชียงราย ขยับเข้าสู่รอบสำคัญ
คู่ที่น่าสนใจ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ นักหวดดาวรุ่งไทยโคจรมาพบกัน “เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า เยาวชนทีมชาติไทย วัย 15 ปี จากชลบุรี ซึ่งเป็นมือวาง 2 ของรายการ พบกับ “เฟิร์น” พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ มือวาง 8 ชาวนครปฐม วัย 17 ปี โดยคู่นี้แข่งขันกันได้สนุก ชนิดที่ต้องตัดสินด้วยเซตสาม และเป็น โชติรินทร์ ที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งเซตสามเอาชนะได้แบบขาดลอย เป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-2, 6-7(4-7) และ 6-0
โชติรินทร์ เข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ ลัลดา กำหอม มือวาง 6 จาก กทม. ที่ชนะ ณพัฐธิกา ราศรี จากอุบลราชธานี 2-0 เซต 6-0, 6-1
ด้านชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ธนกร ศรีรัตน์ นักหวดหนุ่มเมืองหลวง มือวาง 4 จาก กทม. คว้าชัยด้วยการเอาปราบ เตชธรรม ศรีเสน ดาวรุ่งจากประจวบคีรีขันธ์ ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ธนกร เข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ จากเชียงใหม่ ที่ชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ มือวาง 5 จากลำปาง 2-0 เซต 6-4, 7-5
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ พิมพ์มาดา ทองคำ (วาง 3-สุราษฎร์ธานี) ชนะ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (วาง 7-ประจวบคีรีขันธ์) 6-0, 6-0 พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (วาง 1-ขอนแก่น) ชนะ อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน (วาง 5-ราชบุรี) 6-1, 6-1
ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (วาง 2-กทม.) ชนะ เซเมน โวโรนิน (วาง 7) 7-6(2), 3-0 Ret. (หายใจไม่ทัน) กฤติน โกยกุล (วาง 3-พังงา) ชนะ แทนตะวัน แมคจิโอลิ (วาง 6-กทม.) 6-1, 6-7(6-8) และ 6-1