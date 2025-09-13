กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุน CHEER GRAND ฉลองครบรอบ 30 ปีเชียร์ลีดดิ้งไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรระดับนานาชาติ จัดมหกรรมกีฬาเชียร์ลีดดิ้งและเพอร์ฟอร์มานซ์ เชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย “CHEER ASSOCIATION OF THAILAND AND THE MALL LIFESTORE PRESENT 30TH ANNIVERSARY CHEER GRAND” เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของวงการเชียร์ลีดดิ้งไทยในวาระครบรอบ 30 ปี โดยมี ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย,นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ คุณดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาด CORPORATE MARKETING บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม กล่าวว่า ในนามของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมาคมกีฬาเชียร์แห่ประเทศไทยได้มีพัฒนาการที่ดีและต่อเนื่อง จนก้าวมาถึงจุดที่น่าภาคภูมิใจในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบเป็นบุคคล ก็เสมือนอยู่ในช่วงชีวิตที่กำลังประสบความสำเร็จ หลังจากผ่านความยากลำบากและความท้าทายในอดีตมาได้อย่างงดงาม
“เมื่อผมได้ก้าวย่างเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเด็กและเยาวชนซึ่งมีแววตามุ่งมั่น เต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจ อีกทั้งยังได้เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ภาพเหล่านี้ตอกย้ำให้ผมมั่นใจว่า กีฬาเชียร์ จะเป็นหนึ่งในกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในทุกมิติ รวมถึงยังสามารถต่อยอดไปสู่การส่งเสริมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวได้“ นายทนุเกียรติ
นายทนุเกียรติกล่าวอีกว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์สืบสาย และได้บอกว่ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 2,000 คน นั่นหมายถึงการเดินทางของพ่อแม่ผู้ปกครองจากทั่วประเทศ รวมไปถึงนักกีฬาและผู้ติดตามจากต่างประเทศ ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศไทย สร้างรายได้มากมายให้กับประเทศไทย ยังไม่รวมถึงในมิติของกีฬา ที่อาจารย์สืบสายกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เราคือความภาคภูมิใจ และกำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในฐานะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความสำเร็จของรายการนี้ และขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อย่างเต็มที่ต่อไป