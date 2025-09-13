AdviceE-sport แชมป์โลกFConline TDKeane ผงาดคว้าโทรฟี่บุคคลด้วย
การแข่งขันอีสปอร์ตเกม EA Sports FC Online รายการ FC Pro Champions Cup 2025 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ด้วยการคว้าแชมป์โลกของ Advice E-sport ทีมตัวแทนจากไทย หลังจากเอาชนะ Gen City ทีมแกร่งจากเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศแบบ Best of 7 ก่อนเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดมันส์ 4-3 เกม
โดยทีม Advice E-sport ของไทย นำโดย “TDKeane” ธีเดช ทรงสายสกุล ลูกชายคนโตของ “ซัมเมอร์ฮิลล์” ชุมพตน์ ทรงสายสกุล นักพากย์-นักวิเคราะห์ฟุตบอล, “Michaelx” สรวิศ รจนะศิลปิน และ “JiffyJay” จิฟรีย์ ใบกาเด็ม
ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศต่อสู้กับทีมจากเกาหลีใต้ได้อย่างสูสีจนเสมอกัน 3-3 คู่ และเป็น TDKeane ที่ลงเล่นในเกมสุดท้าย เฉือนเอาชนะ wonder08 ของฝั่ง Gen City ไปได้ 1-0 ทำให้ Advice E-sport เป็นฝ่ายเอาชนะ Gen City ไปได้ 4-3 เกม คว้าแชมป์โลกพร้อมเงินรางวัล 110,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 3.5 ล้านบาท) กลับสู่ประเทศไทย
นอกจากนี้ “TDKeane” ธีเดช ทรงสายสกุล ยังสามารถคว้ารางวัล “Lord of Solo” หรือแชมป์โซโล่ มาครองได้อีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อมรับเงินรางวัลเพิ่มอีก 1,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 32,000 บาท)
โดย TDKeane เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไทย ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2022 (แข่งขันในปี 2023) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ในการแข่งขันเกม EA FC Online (FIFA Online 4) รวมถึงคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ 2021 ที่ประเทศเวียดนาม ในเกม FIFA Online 4 เช่นกัน
สำหรับนักกีฬาทั้ง 3 คน จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันอีสปอร์ต เกมFC Online ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธันวาคมนี้ด้วย