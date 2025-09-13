ส.ฟันดาบจัดงานครบรอบ 60 ปี มอบรางวัลเพชรกนกให้ 60 บุคคลสร้างคุณูปการ
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ จัดงานทำบุญครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ที่ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 โดยงานนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ แล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมายุ 73 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า หลังจากนั้นมีพิธีมอบโล่รางวัลเพชรกนกให้กับบุคลากรผู้ประกอบคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯ และประเทศชาติ รวมถึงนักกีฬาฟันดาบรุ่นใหม่ที่ทำการแข่งขันมาตลอดปีจนเก็บคะแนนสะสมได้สูงสุด ประจำปีฤดูกาล 2567-2568 อีกด้วย
สำหรับรางวัลเพชรกนก ทั้ง 60 รางวัล ประกอบด้วย สาขาบริหารงานกีฬาฟันดาบ 4 รางวัล, สาขาพัฒนางานกีฬาฟันดาบ 9 รางวัล, สาขาสนับสนุนกีฬาฟันดาบ 20 รางวัล, สาขาสร้างชื่อเสียงแก่วงการกีฬาฟันดาบ 9 รางวัล และ สาขาเชิดชูเกียรติคะแนนสะสมสูงสุด 18 รางวัล ภายในงานมีผู้หลักผู้ใหญ่จากวงการกีฬาของไทย มาร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมฯ และผู้ได้รับรางวัลเพชรกนกอย่างล้นหลาม อาทิ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย รวมไปถึงผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, กรมพลศึกษา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอีกด้วย
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความหวังในซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพห้วงปลายปีนี้ด้วยว่า ทางสมาคมฯ คาดหวังที่ 4 เหรียญทอง โดย 1 เหรียญทองหวังจากเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ครั้งที่แล้วอย่าง เรืออากาศตรี วรกันต์ ศรีนวลนัด ในประเภทเซเบอร์บุคคลชาย ส่วนอีก 3 เหรียญทองหวังจากประเภท เซเบอร์ทีมชาย, เซเบอร์ทีมหญิง และเอเป้ทีมหญิง โดยเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬาไทยให้เป็นเจ้าซีเกมส์อีกด้วย
รายนามผู้ได้รับรางวัลเพชรกนก
สาขาบริหารงานกีฬาฟันดาบ 4 รางวัล
1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสมาคมฯ (ปี พ.ศ.2532-2536)
2. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี นายกสมาคมฯ (ปี พ.ศ.2540-2542)
3. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร นายกสมาคมฯ (ปี พ.ศ.2544-2552)
4. พลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมฯ (ปี พ.ศ.2552-2567)
สาขา สร้างชื่อเสียงแก่วงการกีฬาฟันดาบ
1. อาจารย์สุจิตร พิตรากูล นักกีฬาไทยคนแรกที่ทำผลงานได้รับเหรียญรางวัลใน รายการ Asian Veteran Fencing Championships
2. เริงยศ ศรีวรพงษ์พันธ์ นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการ
World Master Games เมื่อปี พ.ศ.2568 ณ ประเทศญี่ปุ่น
3. พันจ่าอากาศเอก วีระเดช โค๊ธนี นักกีฬาไทยคนแรกที่ทำผลงานได้รับเหรียญรางวัลในรายการเอเชี่ยนเกมส์ โดยได้รับเหรียญทองแดง ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย เมื่อปี พ.ศ.2549 ณ ประเทศการ์ต้า
4. ยงยุทธ หวังไพบูลย์กิจ นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซีเกมส์ ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย เมื่อปี พ.ศ. 2532 ที่ประเทศมาเลเซีย
5. เรืออากาศตรี วรกันต์ ศรีนวลนัด นักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการ Cadet & Junior Asian Fencing Championships เมื่อปี พ.ศ.2559 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
6. นนทพัฒน์ ปานจันทร์ นักกีฬาชายไทยที่ครองเหรียญทองในมหกรรมซีเกมส์ ประเภทบุคคลมากที่สุด โดยได้รับเหรียญทอง ประเภทฟอยล์บุคคลชาย 5 สมัย
7. พันโทหญิง ศิริธิดา ชูโชคกุล นักกีฬาหญิงไทยที่ครองเหรียญทองในมหกรรมซีเกมส์ ประเภทบุคคลมากที่สุด โดยได้รับเหรียญทอง ประเภทเอเป้บุคคลหญิง 2 สมัย
8. นันทา จันทสุวรรณสิน ผู้ตัดสินระดับโลก FIE License โดยได้รับเชิญไปตัดสินในรายการใหญ่ๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
9. สิบเอก ธนพล อ้นจันทร์ อดีตนักกีฬาฟันดาบฮีโร่ ช่วยชีวิตประชาชน เหตุอาหารติดคอ เมื่อปี พ.ศ.2566
นอกจากนั้นยังมีสาขาพัฒนางานกีฬาฟันดาบ 9 รางวัล, สาขาสนับสนุนกีฬาฟันดาบ 20 รางวัล, สาขาเชิดชูเกียรติคะแนนสะสมสูงสุด 18 รางวัล