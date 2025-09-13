มิ้งค์ สระบุรี ปราบ แม็คกีแกน ฉลุยเข้ารอบสอง ศึกสอยคิว อิงลิช โอเพ่น 2025
การแข่งขันสนุกเกอร์ เก็บคะแนนสะสมอาชีพโลก รายการ “อิงลิช โอเพ่น 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 550,400 ปอนด์ (ประมาณ 24 ล้านบาท) ที่เบรนท์วู้ด เซนเตอร์ เมืองเบรนท์วู้ด ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 12 กันยายน ยังเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรก หรือรอบ 128 คน
“มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย นักสอยคิวสาวมืออันดับ 109 ของโลก ลงดวลกับ ร็อบบี้ แม็คกีแกน จอมคิววัย 21 ปีจากไอร์แลนด์เหนือ มืออันดับ 85 ของโลก
เกมช่วง 4 เฟรมแรกสู้กันอย่างสูสี แม็คกีแกนออกนำก่อนสองครั้ง แต่ณัชชารัตน์ไล่ตีเสมอได้ทั้งสองหน จบสกอร์ 2-2 เฟรม
เข้าสู่เฟรม 5 และ 6 สาวไทยออกคิวได้อย่างมั่นใจ ก่อนปิดชัยชนะ 4-2 เฟรม คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ 2 หรือรอบ 96 คนสำเร็จ ไปพบกับ ไมเคิ่ล โฮลต์ มืออันดับ 66 ของโลกจากอังกฤษ ในวันที่ 14 กันยายน เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ด้าน “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา มืออันดับ 106 ของโลกจากไทย พบกับ แซม เครกี้ มืออันดับ 92 ของโลกจากอังกฤษ ผลปรากฏว่า ติมพยายามสู้เต็มที่แต่ต้านความแม่นยำของคู่แข่งไม่ไหว แพ้ไป 0-4 เฟรม ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดาย