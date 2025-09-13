สมเกียรติ ลุยบิด ซานมาริโนจีพี วันแรกรั้งอันดับ 23 รับยังไม่ตามเป้า ต้องพัฒนาต่อไป
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี 2025” สนามที่ 16 รายการ “เร้ดบูลล์ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ซาน มาริโน 2025” ที่มิซาโน่ เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก้ ซิมอนเซลลี่ ประเทศซาน มาริโน เมื่อวันที่ 12 กันยายน เป็นการแข่งขันในรอบพรีเรซ เพื่อตัดรอบควอลิฟาย
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 นักบิดไทยจาก สังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวและทำงานหนักเพื่อปรับตัวเข้ากับการขี่รถแข่ง โมโตจีพี ก่อนจะรั้งอันดับ 23 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 32.516 วินาที ส่วนทีมเมทอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก จากฮอนด้า แอลซีอาร์ จบอันดับ 11 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 31.068 วินาที ชวดเข้าสู่รอบควอลิฟาย 2 แบบฉิวเฉียด
สมเกียรติ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่รถโมโตจีพีในสนามแห่งนี้ไลน์ในการเข้าโค้งและความเร็วของสนามนี้ มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้พยายามเซตตัวรถเบื้องต้น แต่ผลงานโดยรวมยังไม่เป็นไปตามเป้า แต่ก็จะเดินหน้าทำงานต่อไป
สำหรับ “เร้ดบูลล์ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ซาน มาริโน 2025” จะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับกริดสตาร์ต และแข่งขันรอบสปรินท์เรซ ในวันที่ 13 กันยายนนี้