ไทยคว้า5ทองว่ายน้ำมาราธอนอาเซียน เด็ก 14 ปีผงาดอันดับ2โอเวอร์ออล
การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ที่หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน เป็นการชิงชัยวันที่สองในระยะ 5 กิโลเมตร
ผลการแข่งขันปรากฎว่า รุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป ชาย ทอง อาร์เทม ลูคาเซวิตซ์ (สิงคโปร์), เงิน นิธิกร เจียมพิริยะกุล (ไทย), ทองแดง กิตตินันท์ โชติสัตยางกูร (ไทย), หญิง ทอง หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล (ไทย), เงิน ลาราซาติ เดวี กีรานา (อินโดนีเซีย), ทองแดง สุภาพร แทนสกุล (ไทย)
รุ่นอายุ 18-19 ปี ชาย ทอง มารุจ แก่นนาค (ไทย), เงิน ณัฐกร เรืองเป้า (ไทย), ทองแดง เจย์เดน อีเจน แยป (มาเลเซีย), หญิง ทอง ณัฐวรา บวรสุขเสรี (ไทย), เงิน พิชญนาถ กิตติวรกิจ (ไทย), ทองแดง แอชลีย์ เวิร์น ยี โซห์ (มาเลเซีย)
รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย ทอง อัคบาร์ ปุตา (อินโดนีเซีย), เงิน นิธิศ สิริสุวรรณกิจ (ไทย), ทองแดง อาสลัน แอดนัน (มาเลเซีย), หญิง ทอง เตี๊ยต ฮัน เหงียน หง็อก (เวียดนาม), เงิน กา อุน มูเซ โกห์ (สิงคโปร์), ทองแดง กุลนิษฐ์ ฑีฆะ (ไทย)
รุ่นอายุ 14-15 ปี ชาย ทอง สรวิทย์ ถิระพาณิช (ไทย), เงิน วินห์ ไท เบา เหงียน (เวียดนาม), ทองแดง เศรษฐ์ศิริ รุญญะมาลัย (ไทย), หญิง ทอง ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ (ไทย), เงิน ปณษร อาชายินดี (ไทย), ทองแดง ปาทริซ โฟซี (อินโดนีเซีย)
“ปันปัน” ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ เงือกน้อยวัย 14 ปี ที่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ามาเป็นอันดับ 2 ในการจัดโอเวอร์ออล กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แข่งขัน รู้สึกดีใจที่คว้าแชมป์แรกของตัวเองได้ การมาแข่งว่ายมาราธอนก็จะมีอุปสรรคมากกว่าทั้งแรงลม คลื่นทะเล แล้วก็สภาพน้ำ หวังว่าจะได้ติดทีมซีเกมส์ไปแข่งขันในช่วงปลายปีนี้
ด้าน “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้เราไม่ได้ส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแข่งว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียนก็เพราะสมาคมให้สิทธิ์โค้ชตัดสินใจ ซึ่งดูแล้วระยะเวลามันใกล้กับซีเกมส์มากเกินไป ทำให้เราตัดสินใจส่งระดับเยาวชนมาแข่งขันตามรุ่นอายุ ส่วนทีมชาติชุดใหญ่ก็เตรียมเดินทางฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมศึกซีเกมส์ ในการที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ก็เพื่อทดสอบระบบทั้งผู้ตัดสิน ทีมงานทั้งหมด เพราะไทยไม่ได้จัดแบบเป็นทางการแบบนี้นานแล้ว และยังได้เชิญตัวแทนสหพันธ์มาควบคุมการแข่งขัน ส่วนผลงานนักกีฬานั้นก็มีรายงานว่าระยะ 10 กม.ทีมเวียดนามทำได้ดี แต่ ระยะ 5 กม.เราจะเป็นได้ว่านักกีฬาเยาวชนไทยก็ทำผลงานได้ดีมากมีเด็กไทยอายุ 14 เข้าเป็นที่ 2 ในแบบโอเวอร์ออล