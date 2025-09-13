ซีเกมส์ ป่วนอาจต้องใช้ โลโก้เก่า เคลียร์ลิขสิทธิ์กับผู้ออกแบบไม่ลงตัว
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ชิงชัยกว่า 50 ชนิดกีฬา ซึ่งเหลือเวลาในการเตรียมการไม่ถึง 3 เดือนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)ท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา ออกมาโจมตีถึงความไม่พร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทย รวมไปถึงเรื่อง โลโก้จัดการแข่งขัน ที่อาจมีการกลับไปใช้แบบก่อนหน้านี้
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจา “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ถึงเรื่องโลโก้ประจำการแข่งขันว่า ปัญหานี้เกิดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ระบุไว้ว่าโลโก้ที่เขาออกแบบสามารถใช้เป็นภาพนิ่งเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ทำเป็นภาพ 3D, ภาพเคลื่อนไหว หรือนำไปติดบนตัวของที่ระลึกได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดต่อพูดคุยและเจรจา ซึ่งตัวสัญญาทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ตรวจสอบและตีความ ก่อนจะดำเนินการส่งไปให้ผู้ออกแบบลงนามถึงบ้าน เพื่อให้เขาลงนามยอมรับเงื่อนไขมาในการนำไปใช้
“ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบโลโก้ล่าสุดอยู่ที่ราวๆ 1 ล้านบาท ซึ่งส่วนตัวมองว่าเราไปจ้างออกแบบลิขสิทธิ์ต่างๆ ควรจะเป็นของเรา แต่ผู้ออกแบบเองน่าจะไปปรึกษาทนายความ ซึ่งก็มีเงื่อนไขว่าเราสามารถนำไปใช้ได้แค่บางส่วน และอีกบางส่วนผู้ออกแบบอยากที่จะนำไปใช้เองในอนาคต และการนำมาใช้นอกเหนือเงื่อนไขก็จะต้องจ่างเงินเพิ่มเติมไปอีก”
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวทิ้งท้ายไปว่า จริงๆแล้วได้นัดผู้ออกแบบเข้ามาพูดคุยและลงนามในสัญญา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา แต่ผู้ออกแบบไม่ได้มา อย่างไรก็ตามได้ให้ทีมงานส่งเอกสารสัญญาไปให้ผู้ออกแบบถึงบ้านแล้ว และจะรอจนถึงบ่ายวันจันทร์ในการลงนามในสัญญา
“แต่สุดท้ายถ้าหากผู้ออกแบบไม่ยอมลงนาม ก็จะกลับไปใช้โลโก้เดิม ที่ได้มาจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้ามาประกาดก่อนหน้านี้ โดยส่วนตัวไม่ได้ติดที่จะกลับไปใช้แบบเดิม และหากเป็นเช่นนั้นก็จะรีบนำเรื่องให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาทันที” ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้าย
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่กรุงเทพฯ-ชลบุรี-สงขลา กำหนดชิงชัยทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง ใน 50 ชนิดกีฬา