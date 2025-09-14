พัชรินทร์ เข้ารอบชิงหญิงเดี่ยว พร้อมคว้าแชมป์คู่ผสมหวดออมสิน ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ
การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ที่สนาม อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 กันยายน ได้รับเกียรติจาก นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสสาวขอนแก่น ดีกรีทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 ซึ่งโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเอง ทั้งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว และคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมในวันเดียวกัน
หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พัชรินทร์ ซึ่งเป็นมือวาง 1 ของรายการ เอาชนะ พิมพ์มาดา ทองคำ มือวาง 3 จากสุราษฎร์ธานี 2-0 เซต 6-3, 6-2 เข้าไปชิงชนะเลิศกับ “เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า เยาวชนทีมชาติไทยจากชลบุรี มือวาง 2 ที่ตัดเชือกชนะรุ่นพี่ ลัลดา กำหอม จาก กทม. 2-0 เซต 6-3, 7-6(5)
ด้านคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ พัชรินทร์ กับ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ จากลำปาง ช่วยกันหวดเอาชนะ ทิพย์ธารา สองเป็ง จากลำปาง และ เครดิต ไชยรินทร์ จาก กทม. 2-0 เซต 6-3, 6-1 พัชรินทร์ กับ ปัญณ์ณวัชญ์ ได้ครองแชมป์และรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 14,000 บาท ส่วนคู่รองแชมป์ได้รับ 8,000 บาท
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ กฤติน โกยกุล จากพังงา กับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. เอาชนะ แม็กซิม โคโลโมเอตส์ กับ เซเมน โวโรนิน ได้แบบขาดลอย 6-1, 6-1 กฤติน กับ จิรัฏฐ์ ได้ครองแชมป์และรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 20,000 บาท ขณะที่คู่รองแชมป์ได้รับ 10,000 บาท
ขณะที่ผลชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ธนกร ศรีรัตน์ มือวาง 4 จาก กทม. เอาชนะ ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ จากเชียงใหม่ 2-0 เซต 6-0, 6-2 ได้เข้าชิงชนะเลิศกับ กฤติน โกยกุล มือวาง 3 จากพังงา ที่ชนะ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวาง 2 จาก กทม. ด้วยสกอร์ 1-6, 6-0 และ 0-0 Ret. (จิรัฏฐ์เวียนศีรษะ)
อนึ่ง การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย)