นอร์ตั้น-พลอย ป้องกันแชมป์ลูกเด้งคู่ผสม รุ่น 15 ปี เก็บคะแนนสะสมโลก
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนโลก “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ แบงค็อก 2025” ที่ประเทศไทยได้สิทธิ์จาก “เวิลด์เทเบิลเทนนิส” ให้เป็นสนามเจ้าภาพ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน มีนักกีฬา 188 คนจาก 19 ประเทศร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 12 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว 19 ปี, 17 ปี, 15 ปี, 13 ปี, 11 ปี และ คู่ผสม 19 ปี กับ 15 ปี โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเยาวชนและยุวชนทีมชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น 62 คน
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 กันยายน ทัพลูกเด้งเยาวชนไทยโชว์ความเก่งกาจ สามารถทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมได้ทั้ง 2 รุ่นที่เปิดบรรจุแข่งขัน โดยในประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “นอร์ตั้น” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ กับ “พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล ซึ่งทั้งคู่เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อปีที่แล้วในศึก “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ แบงค็อก 2024” ที่จัดที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์แห่งนี้ และเป็นคู่มือวางอันดับ 1 เต็งแชมป์ของปีนี้ตามคาด ลงสนามชิงกับคู่ของ ซื่อ อัน-เปา กับ เจิ้น ฉี เยน จากไต้หวัน
ฟอร์มของทั้งสองฝั่งเบียดกันมากๆ ผลัดกันชนะไปมาทีมละ 2 เกม จนเสมอกันที่ 2-2 ต้องตัดสินกันที่เกม 5 เกมสุดท้าย ปรากฎว่าเป็นทางด้าน นอร์ตั้น และ พลอย ที่โชว์ทีมเวิร์คและบุกตบใส่เอาชนะคู่แข่งไป 11-6 จบการแข่งขัน ฐิตภัทร ปรีชาญาณ กับ กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล ของไทย ตบชนะ ซื่อ อัน-เปา กับ เจิ้น ฉี เยน จากไต้หวัน 3-2 เกม (10-12, 11-9, 4-11, 12-10, 11-6) นอร์ตั้น และ พลอย คว้าแชมป์คู่ผสมรุ่นไม่เกิน 15 ปี ในศึกเทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลกที่สนามประเทศไทยได้ 2 ปีติดต่อกันอย่างสุดยอด และเป็นแชมป์แรกของทัพนักปิงปองไทยในรายการนี้ปีนี้หลังแข่งผ่านมา 3 วัน
ด้านประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี “ต่อ” ภูเดช ปานเฟือง กับ “เฟิร์น” เขมิสรา ดีรุจิเจริญ อีกหนึ่งคู่ของไทยที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เช่นกัน โคจรปะทะกับคู่ของ ไซ เทียน-หยู กับ คุง มู-สือ จากไต้หวัน แน่นอนว่าทั้งสองทีมซัดกันมันหยดสมเป็นคู่ชิง โดยเป็นฝ่ายคู่หนุ่ม-สาวไทยเพลี่ยงพล้ำไปก่อนในสองเกมแรก ก่อน ภูเดช กับ เขมิสรา จะฮึดกลับมาเอาชนะสองเกมติด เสมอ 2-2 เกมแบบสุดตื่นเต้น ทว่าในเกมสุดท้ายกลับเป็นคู่ไต้หวันที่ตีได้เหนือกว่า ผลสุดท้ายจบการแข่งขันจึงเป็น ไซ เทียน-หยู กับ คุง มู-สือ จากไต้หวัน ชนะ ภูเดช ปานเฟือง กับ เขมิสรา ดีรุจิเจริญ ของไทยไป 3-2 เกม (13-11, 11-8, 9-11, 10-12, 11-4) สองหนุ่มสาวไทยจึงได้เพียงรองแชมป์อย่างน่าเสียดาย