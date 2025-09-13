ภูริพลทำได้! จบอันดับ 4 ของฮีต แต่เวลาดีพอฉลุยรอบรองฯ กรีฑาชิงแชมป์โลก
“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มทีมชาติไทย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย ในศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ
โดยภูริพล เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 4 ด้วยเวลา 10.15 วินาที ส่วนอันดับ 1 ของฮีต คือ เคนเนธ เบดนาเร็ค จากสหรัฐฯ เวลา 10.01, อันดับ 2 เยโรม เบลก จากแคนาดา เวลา 10.05 และอันดับ 3 เจอร์ไมห์ อาซู จากสหราชอาณาจักร เวลา 10.10
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภูริพลจะไม่จบ 3 อันดับแรกของฮีต แต่เวลาดังกล่าวทำให้บิว เป็น 1 ใน 3 ของนักกีฬาที่มีสถิติดีที่สุดจากทุกฮีต ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ทั้งนี้การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 14 กันยายนต่อไป