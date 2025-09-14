นักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาลุยช่วยประชาชนน้ำท่วมที่อยุธยา
สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ โดยนายกสมาคมฯ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง หลังจากนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้เสียสละเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนจะต่อเนื่องไปช่วยสนับสนุนภารกิจของทหารกล้าในช่วงการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จนได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.บท.) เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดทาง นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ก็ได้รับการประสานงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ต้องการให้นักกีฬาเจ็ตสกีของสมาคมฯเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยทาง พล.ต.อ.เดชณรงค์ได้ตอบรับภารกิจดังกล่าวทันที พร้อมกับเผยว่า ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในหลวง ร.10 ได้รับการแจ้งจากนายอำเภอผักไห่ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เจอมาหลายวันแล้ว ซึ่งพื้นที่แถบนั้นส่วนใหญ่เป็นท้องนาค่อนข้างห่างไกล ทำให้เป็นปัญหาแก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ออกไปไหนไม่ได้ อาหารเริ่มหมด ยาเริ่มหมด จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ฯ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
พล.ต.อ.เดชณรงค์กล่าวว่า ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เล็งเห็นถึงขีดความสามารถของนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาของทางสมาคมฯ ที่เคยมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือ ทั้งที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน จึงขอความช่วยเหลือเข้ามากับทางเรา ซึ่งตนและทางสมาคมฯก็พร้อมสนับสนุนภารกิจนี้อย่างเต็มที่ และได้สอบถามไปยังนักกีฬาว่ามีใครพร้อมลงพื้นที่บ้าง ทางทีมงานจิตอาสาชุดเดิมก็ตอบตกลงด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็น “น้ำ” อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์, “แชมป์” กษิดิศ ธีระประทีป, “ช่างบัติ” สมบัติ เนียมพาง, จักรกฤษณ์ หาขาว, ชัชวาล ถนอมทอง, สุนทร เทียวอยู่ และ “แบงค์แชมป์โลก” พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ที่นำเรือเจ็ตสกีไม่ต่ำกว่า 10 ลำลงพื้นที่ อ.ผักไห่ ในทันที
นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันทาง บริษัทพราวกรุ๊ป เจ้าของสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์จังเกิ้ล ของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ก็ติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้สมาคมฯ นำไปจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรจุถุง นำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอผักไห่ และ ใกล้เคียง ที่กำลังเดือดร้อนในวงกว้าง ซึ่งเราในฐานะนักกีฬาเจ็ตสกีจิตอาสาพระราชทาน พร้อมระดมสรรพกำลังให้การช่วยเหลือทางศูนย์อำนวยการฯอย่างเต็มที่ ถึงแม้ตอนนี้นักกีฬาจะมีภารกิจอยู่ในช่วงการฝึกซ้อมเตรียมตัวชิงชัยในศึกเจ็ตสกีกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ แต่เมื่อว่างเว้นจากการฝึกซ้อม ทุกคนก็พร้อมจะเสียสละมาช่วยประชาชนด้วยความเต็มใจ เรียกว่า งานหลวงไม่เคยขาด งานราษฎร์ไม่เคยเว้น สำหรับพวกเราชาวเจ็ตสกี