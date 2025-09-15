อลป.ไทยขู่ไร้เปตองแข่งในซีเกมส์ หากกกท.ดื้อแพ่ง ไม่ให้คณะกรรมการกลางจัดแข่ง
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ประธานมนตรีซีเกมส์ เป็นประธานแถลงข่าวกรณีการจัดแข่งขันเปตองและส่งนักกีฬาลงแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย หลังจากที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ได้ถูกสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) เพิกถอนการเป็นสมาชิกสหพันธ์ โดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทย“ มาทำหน้าที่แทน ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (บ้านอัมพวัน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน
ผศ.พิมล กล่าวว่า โอลิมปิคไทยฯ ได้เข้ามาดูแลปัญหานี้้ด้วยการประสานไปยังสหพันธ์เปตองโลก เพื่อให้รับรองคณะกรรมการกลางชุดนี้ จนสามารถจัดการแข่งขันในซีเกมส์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งซีเกมส์ หรือมหกรรมอื่นๆ เช่นเวิลด์เกมส์ที่เพิ่งจบลงไป ล่าสุดคณะกรรมการกลางฯ ได้คัดเลือกนักกีฬาซีเกมส์ ส่งชื่อเข้าระบบเรียบร้อย แต่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และงบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ยังไม่ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมกีฬาเปตองฯ ชุดที่ถูกแบน แถมจะให้เข้ามาจัดแข่ง ซึ่งทำไม่ได้ เพราะสหพันธ์ฯ ได้แบนและถอดชื่อจากการเป็นสมาชิกสหพันธ์ไปแล้ว
จากนี้โอลิมปิคไทยฯ จะทำหนังสือไปยังกกท. ถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางฯ แม้ก่อนหน้านี้จะพูดคุยเบื้องต้นกับดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. ซึ่งตกลงและเห็นชอบการดำเนินการของโอลิมปิคไทยฯ ไปแล้ว หวังว่ากกท.จะดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมถึงค่าที่พักหากมี ก็ต้องจัดการโอนตรงไปยังที่พัก ไม่ต้องผ่านสมาคมฯ รวมถึงเงินรางวัลจากการแข่งขันก็ให้ส่งตรงเข้าถึงนักกีฬาโดยตรงเช่นกัน และหวังว่าจะไม่มีการร้องเรียนให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก
“จากนี้ถ้ายังมีการฝืนทำอะไร หรือแต่งตั้งใครมาดำเนินการด้านเปตองในซีเกมส์ นอกเหนือจากคนที่สหพันธ์รับรอง อาจะทำให้สหพันธ์ไม่รับรองการแข่งขันในซีเกมส์ครั้งนี้ และจะทำให้นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งได้ หรือหนักสุดก็คือประเทศไทยถูกแบนจากสหพันธ์ระยะยาวเลย ซึ่งส่งผลเสียหายต่อนักกีฬาและชื่อเสียงของประเทศด้วย” ผศ.พิมล กล่าวปิดท้าย
ด้านนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ กล่าวว่า กกท.ต้องยึดหลักความถูกต้อง ยอมรับคำสั่งของสหพันธ์เปตองโลก ที่ให้คณะกรรมการกลางที่มีพล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธาน เข้ามาทำงานในการส่งนักกีฬาลงแข่งขันซีเกมส์ ถ้าหากยังฝืนก็อาจจะต้องงดจัดเปตองในซีเกมส์ และอาจะส่งผลต่อรายการระดับนานาชติ ที่จะมีผลเสียหายตามมาอีกเยอะสำหรับวงการเปตองไทย
ขณะที่ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานคณะกรรมการกลาง กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเปตองในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ อยากให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยึดหลักความถูกต้อง และ ประโยชน์ของนักกีฬาและประเทศชาติเป็นหลัก ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 86 เป็นหลัก ทุกอย่างก็จะง่ายและลงตัวที่สุด