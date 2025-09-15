ไฟเขียวใช้โลโก้ซีเกมส์ได้แล้ว หลังผู้ออกแบบมอบลิขสิทธิ์ให้ กกท.
ความคืบหน้ากรณีโลโก้ประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-22 ธ.ค.68 โดยมี 3 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบ ไม่อนุญาติให้นำโลโก้ดังกล่าวไปใช้เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือ 3D รวมถึงยังไม่อนุญาตให้นำไปติดบนตัวของที่ระลึก โดยอนุญาติให้ใช้เป็นภาพนิ่งเท่านั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย.68 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยว่า กกท.ได้ส่งหนังสือที่สำนักอัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ ก่อนหน้านี้แล้ว และได้ส่งตัวสัญญาไปให้ผู้ออกแบบลงนามในสัญญาที่บ้านตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทว่าวันนี้ ผู้ออกแบบได้เข้ามาพูดคุยกันและได้ทางออกร่วมกัน โดยทางผู้ออกแบบก็เข้าใจและยอมลงนามในสัญญา เพื่อมอบลิขสิทธิ์โลโก้ประจำการแข่งขันซีเกมส์ ให้เป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทย นำไปใช้ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
“เรื่องนี้ต้องขอบคุณผู้ออกแบบที่เข้าใจและยอมถอย ไม่ได้มีการร้องขออะไรเพิ่มเติม ยอมลงนามในสัญญาเพื่อมอบลิขสิทธิ์โลโก้ประจำการแข่งขันให้เป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจากนี้ก็จะนำไปใช้อย่างครอบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป”
สำหรับโลโก้ประจำการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ออกแบบภายใต้แนวคิด “Play by the rules” (เล่นภายใต้กฎเกณฑ์) โดยเส้นของตราสัญลักษณ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “เส้นขอบสนามและเส้นลู่วิ่ง” ที่เรามักคุ้นเคยกันในกีฬา