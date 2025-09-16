ส.กรีฑาจัดงานเดินวิ่ง Thai Athletics Run ร่วมฉลอง 77 ปีสมาคมกีฬากรีฑา
พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ อุปนายกและผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง Thai Athletics Run 2025” ที่ห้องศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน โดยมี พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และพล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ ร่วมแถลง
งาน “เดิน-วิ่ง Thai Athletics Run 2025” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Run Together, Empower Thai Athletes” เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งยังเป็นวาระการเฉลิมฉลอง 127 ปีของการก่อตั้งกรีฑาไทย และ 77 ปีสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 4 ระยะทางคือ 21.1 กม., 10 กม., 5 กม. และกิจกรรมสำหรับครอบครัว ระยะ 800 เมตร
พล.ต.ท.อนุชา กล่าวว่า ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมางานวิ่งในไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมจากประชาชนทุกกลุ่ม สมาคมกรีฑาฯ จึงต้องการนำพลังของนักวิ่งทุกคนมาสร้างพลังและร่วมส่งต่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทย ซึ่งงานนี้จะช่วยส่งเสริมทั้งการหางบประมาณสนับสนุนสมาคมฯ, จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักกรีฑาที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ และพัฒนาส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านกรีฑาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป
ด้าน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา กล่าวว่า ในฐานะกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนในการจัดงาน ด้วยการให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด จัดเตรียมตำรวจประจำการตลอดเส้นทาง ซึ่งงานวิ่งนี้จะใช้แลนด์มาร์กสำคัญในกรุงเทพฯ ทั้งวัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, วัดมังกร, โลหะปราสาท และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งจะทำให้นักวิ่งได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจรวมถึงภาพที่สวยงามกลับไปด้วย