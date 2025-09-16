ภูริพล ตั้งเป้าทวงคืน 3 ทองซีเกมส์ ระงับแผนกลับสหรัฐขออยู่ซ้อมที่ไทยเต็มที่
“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังจากผ่านการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก ที่ญี่ปุ่น และทำเวลา 10.17 วินาที ได้อันดับ 7 ในรอบรองฯ ได้ประสบการณ์กลับมามากมาย
ภูริพล กล่าวว่า กรีฑาชิงแชมป์โลก เป็นรายการที่ตื่นเต้นและยากมาก การเข้ารอบรองถือว่าได้ประสบการณ์มากมาย ได้เจอนักวิ่งระดับโลกและเห็นอะไรต่างๆ ที่นำมาปรับใช้กับตัวเองได้เยอะ
เมื่อถามว่าสถิติระยะหลังที่ภูริพลไม่เคยวิ่งต่ำกว่า 10.10 วินาทีเลย เป็นเพราะถึงขีดจำกัดหรือยังนั้น ภูริพล กล่าวว่า เรื่องสถิติที่ปรากฎนั้นอาจจะเป็นเพราะในระยะหลังไม่ได้ฝึกซ้อมจริงจัง หรือเก็บตัวในระยะยาวเลย ทำให้แทบไม่มีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาด การลงคอร์ตในแต่ละที่ก็แตกต่างกัน ยอมรับว่ามีความสับสนพอสมควร
“แต่คำพูดที่ว่า ผมถึงขีดจำกัดแล้ว ผมไม่เห็นด้วยเท่าไร นักวิ่งต้องใช้เวลาพัฒนาตัวเอง และแต่ละคนก็มีวันของตัวเอง สำหรับผมคิดว่าผมยังไปได้ไกลกว่านี้”
นอกจากนี้ ภูริพล กล่าวถึงซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งลงแข่ง 3 รายการคือ 100 เมตร 200 เมตร และ 4×100 เมตร ว่า ครั้งนี้จะกลับมาแข่ง 200 เมตรแล้ว หลังจากช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะเก็บคะแนนไปศึกชิงแชมป์โลกอยู่ แต่ก็ตั้งใจจะคว้า 3 เหรียญทอง เพื่อแก้ตัวจากซีเกมส์หนก่อนให้ได้
ส่วนประเด็นการกลับไปฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้น ภูริพล ระบุว่า คงต้องเป็นหลังซีเกมส์จบก่อน แล้วคุยกันอีกครั้ง เพราะตอนนี้ผมอยากปักหลักซ้อมจริงๆ จังๆ ยาวๆ 3-4 เดือน ก่อน