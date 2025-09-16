รักบี้จัดพิธีทรงเกียรติ พระราชทานเสื้อจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนลุยศึกเอเชียซีรีส์ 2025
ความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้ 7 คนทีมชาติไทย ที่เตรียมลงแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย รายการ “เอเชีย รักบี้ เอมิเรตส์ เซเว่นซ์ ซีรีส์ 2025” ทั้งหมด 2 เลก โดยเลกแรกที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน และเลกสองที่ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม
เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เรียกนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิง ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันครั้งสุดท้าย และได้ทำพิธีพระราชทานเสื้อจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
พ.ต.ท.กุลธนเปิดเผยว่า เป็นพิธีอันทรงเกียรติของกีฬารักบี้ทีมชาติไทย เพื่อเป็นขวัญให้แก่นักกีฬายามออกไปสู้ศึกระดับนานาชาติ ส่วนเอเชีย รักบี้ เอมิเรตส์ เซเว่นซ์ ซีรีส์ 2025 ในครั้งนี้ ยอมรับว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันและการเพิ่มทีมมีผลกระทบกับทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงพอสมควร โดยเฉพาะทีมหญิงที่จะต้องรักษาอันดับ 3 เอเชียให้ได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการเข้าไปแข่งเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ เพราะโควต้าเอเชียเหลือเพียง 1 ทีม ส่วนทีมชายเปิดมาก็อยู่สายแข็งเลย แต่ก็ต้องอยู่รอดให้ได้
ในครั้งนี้ทางเอเชียรักบี้ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ มีการเพิ่มเป็น 12 ทีม จากเดิม 8 ทีม การแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 4 ทีม โดยทีมอันดับ 1 ของทุกกลุ่ม กับ ทีมอันดับ 2 ที่ดีที่สุด 1 ทีม จะเข้าไปแข่งรอบรองชนะเลิศทันที ซึ่งทีมหญิงแรงกิ้งอันดับ 3 เอเชีย ถูกจัดในทีมวางอยู่กลุ่มซี มี ไทย, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์ และ อินเดีย ขณะที่ทีมชาย อยู่กลุ่มบี ไทย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และ ศรีลังกา
สำหรับนักกีฬาทีมชาย มี 13 คนดังนี้ พชร พลปัถพี, นพสิทธิ์ กลัดกระยาง, ศรุต จันดา, อรรณพ อินพรม, เกิดเก้า เวชโชกิตติกร, อัครินทร์ ฐิติสกุลวิทย์, พีระพล ชูควร, รัชชานนท์ จิตต์ภาวนาสกุล, สดา ธีรเทียนวรกิจ, ศิรวัฒน์ วิศิษฐ์กิตติกร, วุฒิกร แก้วเขียว, ธณวิน ธนธนินทร์, ยศกร วัชรคงศักดิ์
ส่วนนักกีฬาทีมหญิงมี 13 คนดังนี้ วรรณรี มีโชค, รัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์, ธนาภรณ์ หวลคิด, รักษิณา นาวาแก้ว, ธนัชพร หวานดี, นันทัชพร ยอดยา, พรรณพัสษา ใจจริม, นราทิพย์ มณีสัย, สลินดา แผ่ความดี, ภัณฑิรา ไชยเกตุ, เดียน อาคัวจา, อุทุมพร เลี่ยมรัตน์, พันธิตรา รักศิลป์