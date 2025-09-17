เมย์ตบสบายมือ ปราบไต้หวัน 2 เกมรวด ลิ่วชนมือ 2 โลกศึกขนไก่ ไชน่า มาสเตอร์
การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 40,000,000 บาท ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 กันยายน ยังคงเป็นการแข่งขันในรอบแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 10 ของโลก พบกับ หลิน เซียงตี้ มืออันดับ 20 ของโลกจากไต้หวัน
เกมนี้เมย์ รัชนก สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และทำคะแนนนำห่างจากคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปิดเกมเอาชนะไปได้ขาดลอย 2-0 เกม 21-10 และ 21-10 “เมย์” รัชนก ผ่านเข้ารอบสองไปพบกับ หวัง ซี่ยี่ มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน
ขณะที่อีกคู่หนึ่ง “แครอท” พรพิชชา เชยกีวงศ์ มือ 36 ของโลก ต้านทานความแข็งแกร่งของ โทโมกะ มิยาซากิ มือ 9 ของโลกจากญี่ปุ่น ไม่ไหว พ่ายไป 2 เกมรวด 11-21 และ 11-21
ด้านประเภทคู่ผสม “โอโม่” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 463 ของโลก ลงสนามพบกับ เกา ซินวา กับ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือวางอันดับ 7 ของรายการ คู่มืออันดับ 5 ของโลกจากจีน แม้ว่าคู่ของโอโม่-ปอป้อ จะพยายามสู้อย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายพ่ายความเก๋าของคู่จีน ที่เอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-14, 21-13 โดยคู่ของจีน จะเข้ารอบไปพบกับ อัมรี่ ซยาห์นาวี่ กับ นิต้า นิโอลิน่า มาร์วาห์ จากอินโดนีเซีย ต่อไป