ทินภัทร ฉลุยเข้ารอบชิงตั๋วเมนดรอว์ ศึกเทนนิส ธอส. ประเทศไทย
การแข่งขันเทนนิส รายการ ธอส. เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 85 ประจำปี 2568 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 กันยายน เป็นรอบคัดเลือกวันที่สอง ซึ่งบรรยากาศดำเนินไปอย่างเข้มข้น
ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสอง (32 คน) ทินภัทร เทียนธวัช นักหวดหนุ่มใต้ ชาวกระบี่ อดีตเยาวชนทีมชาติไทย โชว์ความแข็งแกร่งเอาชนะหนุ่มอีสาน ธีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ มือวาง 3 จากขอนแก่น ได้แบบขาดลอย สกอร์ 6-1, 6-0
ทินภัทร ผ่านเข้าไปลุ้นโควตารอบเมนดรอว์ ในการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ซึ่งจะพบกับ ธรรมะ โคศิริ เยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 14 ปี ดาวรุ่งจากเมืองหลวง กทม. ที่เฉือนชนะ นฤบดี บุญวัฒน์ มือวาง 10 จากนนทบุรี 2-1 เซต 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2
ขณะเดียวกัน ยังมีนักหวดที่ได้ลุ้นโควตารอบเมนดรอว์อีกหลายคน หลังจากคว้าชัยในรอบคัดเลือก รอบสอง ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ณฐวรรธน์ จุลวิชิต (กทม.) ชนะ วชิรวิทย์ พลหาราช (นครราชสีมา) 6-2, 6-3 ปวรุตม์ ญาณสมบัติ (กทม.) ชนะ ศักดิ์รินทร์ โสดธิ (นนทบุรี) 6-4, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
วิทยพันธ์ ชมพูวณิชกุล (ระยอง) ชนะ จรูญโรจน์ สาธิตเกษม (กทม.) 6-1, 6-0 ปุญชัช สุนทรปกาสิต (กทม.) ชนะ อธิวัฒน์ วัชรพิริยกรณ์ (นนทบุรี) 6-0, 6-2 สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ (กทม.) ชนะ พีรพิชญ์ วัตสัล (กทม.) 6-0, 6-0
พีระภัทร เด็ดทองหลาง (สมุทรปราการ) ชนะ เรโอะ อิอูจิ (นนทบุรี) 6-0, 6-0 ธนัชพนธ์ สง่าเพิ่มพูน (กทม.) ชนะ ปรเมษฐ์ กรมเวช (สกลนคร) 6-0, 6-0 พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ (นครราชสีมา) ชนะ ประทักษ์ สระสม (กทม.) 6-1, 6-0 ปัณณธร สุกสด (กทม.) ชนะ ธีรเมธ ฉิมอ้อย (ปทุมธานี) 7-6(4), 6-0
ชาคริต มูฮำหมัด (กทม.) ชนะ อนุศาสน์ จามรมโน (สมุทรปราการ) 6-0, 6-0 วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) ชนะ ธวัชชัย บุญรัตน์ (อยุธยา) 7-6(4), 4-1 Ret. (หายใจไม่ทัน) ณัฐวุฒิ โพธิสุทธิ์ (ชลบุรี) ชนะ ภูผา วิสุทธิแสง (สุราษฎร์ธานี) 4-0 Ret. (หายใจไม่ทัน) ชญานิน ชิตปรีชาชัย (นครสวรรค์) ชนะผ่าน ณภัทร ถาวรวณิชย์ (กทม.)