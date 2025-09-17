ประธานพาราฯ มั่นใจนักกีฬาหน้าใหม่ สร้างผลงานในศึกอาเซียนพาราเกมส์
ร.ท. ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้แสดงความมั่นใจในศักยภาพของทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้กับ นักกีฬาหน้าใหม่ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนให้กับวงการกีฬาพาราไทย
ร.ท. ณัยณพ เปิดเผยว่า “นักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเรามีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน เพราะเรามีการเก็บตัวซ้อมอย่างต่อเนื่อง และมีการเดินทางไปแข่งขันรายการต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนไปเอเชียนพาราเกมส์ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงรายการเก็บคะแนนพาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่แอลเอ ทำให้สภาพร่างกายพร้อมอย่างต่อเนื่อง น่ายินดีที่ครั้งนี้จะได้เห็นนักกีฬาพาราหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก เชื่อว่าเวทีอาเซียนพาราเกมส์จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาเหล่านี้ได้แสดงผลงาน ศักยภาพให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามเชียร์กัน”
การให้ความสำคัญกับนักกีฬาหน้าใหม่นี้เห็นได้จาก การที่ได้จัดให้มีการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักกีฬายิงธนูที่กำลังเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการสะสมประสบการณ์ก่อนการแข่งขันใหญ่ในบ้านเรา นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาอีกหลายชนิดที่กำลังเก็บตัวเพื่อเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็น วีลแชร์เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ กรีฑา และวีลแชร์เรซซิ่ง
หลังจากที่นักกีฬารุ่นใหม่ได้มีโอกาสลงแข่งขันในรายการระดับนานาชาติอย่างอาเซียนพาราเกมส์ ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างประสบการณ์อันล้ำค่า แต่ยังเป็นการ สร้างรากฐาน ที่แข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาคนพิการของไทยในอนาคต เพื่อให้ไทยยังคงเป็นผู้นำด้านกีฬาคนพิการในระดับภูมิภาคและสามารถสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องในเวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างเอเชียนพาราเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ต่อไป
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอลวีลแชร์, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน, กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน (Blind Football), ฟุตบอล 7 คน (CP Football), บอลเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, เทนนิสวีลแชร์, เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, หมากรุก และโบว์ลิ่ง (แข่งขันที่กรุงเทพฯ).