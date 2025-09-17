กกท. ได้โอกาสแจง โอลิมปิคไทยฯ ปมเปตอง นักกีฬาต้องรับเบี้ยเลี้ยงผ่านสมาคมเท่านั้น
หลังจาก สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) และสหพันธ์กีฬาเปตองและโบว์ลโลก (WPBF) สั่งแบน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ครั้งล่าสุด ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาเปตองของไทย ที่จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้
โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ขึ้นมาทำหน้าที่เตรียมนักกีฬาเปตอง ส่งแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงซีเกมส์ได้ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาโดย มีพลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาแสดงความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักกีฬา โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณ และเงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆ เนื่องจากกกท. ยังคงยึดถือสมาคมกีฬาเปตองฯ เป็นหลักอยู่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้มีโอกาสเจอกันที่ อาคารรัฐสภา หลังจากร่วมประชุมกับกรรมาธิการฝ่ายกีฬาที่อาคารรัฐสภา ชั้น 4 ห้อง 407 จึงได้คุยกับถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งให้เข้าใจตรงกัน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี เผยว่า ได้มีโอกาสเจอกัน จึงได้อธิบายให้ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้รับฟังอีกครั้ง ซึ่งท่านเองมีความกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังคงจ่ายให้คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเปตองชุดเก่า ซึ่งถูกสหพันธ์แบนไป จึงได้อธิบายให้เข้าใจว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องยึดการเบิกจ่ายตามระเบียบ ซึ่งจะต้องจ่ายผ่านสมาคมฯเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายตรงให้นักกีฬาได้ ตามที่ โอลิมปิคไทยฯต้องการ
“ขั้นตอนการเบิกจ่าย กกท. จะต้องจ่ายไปยังสมาคมกีฬา และสมาคมกีฬาก็ต้องจ่ายต่อไปให้นักกีฬา ซึ่งในส่วนของ สมาคมกีฬาเปตอง ทราบมาว่านักกีฬาบางส่วนได้รับเงินแล้ว แต่ยังมีอีก 5-6 คน ที่ยังมีปัญหา ซึ่งจากนี้จะต้องให้คณะกรรมการกลางเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้นักกีฬาได้รับเงินครบถ้วน”
“ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกฝ่ายต่างหวังดี และต้องการที่จะให้ได้นักกีฬาที่ดีที่สุดเพื่อไปแข่งขันในนามประเทศไทย แต่ก็ต้องยึดตามระเบียบข้อบังคับด้วย”