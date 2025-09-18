ทีมมือปืนรณยุทธไทยลัดฟ้าลุยศึกชิงแชมป์โลกที่แอฟริกาใต้ พล.อ.เพิ่มศักดิ์มั่นใจได้แชมป์กลับบ้าน
พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรชน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาทนักกีฬาทีมชาติกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธชิงแชมป์โลก รายการ “IPSC HandgunWorld Shoot 2025 South African” ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ว่า การแข่งขันรายการนี้เป็นรายการใหญ่ระดับโลก มีนักกีฬากว่า 1,800 คน จาก 76 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้นขอให้นักกีฬาไทยใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถให้เต็มที่ ตนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาทักษะของตังเองมาอย่างต่อเนื่อง และทุกคนมีความตั้งใจ มีการฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างดี ตนก็มั่นใจว่าในการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬาจะทำผลงานได้ดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอน
“สำหรับการแข่งขันยิงปืนรณยุทธชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ปีก่อนไทยเป็นเจ้าภาพ นักกีฬาไทยคว้ามาได้รวม 7 แชมป์ โดยในรุ่นทั่วไทยคว้ามาได้ 4 รายการ รุ่นเยาวชน 2 รายการ และ รุ่นซีเนียร์อีก 1 รายการ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานักกีฬาไทยที่ส่งแข่ง 41 คน ใน 6 ประเภทปืนสั้น มีการพัฒนาฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง หลายคนฝีมือดีคว้าแชมป์มาหลายสนาม เพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอให้ทุกคนลงแข่งขันด้วยความมั่นใจและใช้โอกาสนี้ทำผลงานให้เต็มที่” นายกสมาคมยิงปืนรณยุทธฯ กล่าว
ขณะที่ ร.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ อินหอม เจ้าของแชมป์โลกประเภทคลาสสิก หญิงกล่าวว่า สำหรับชิงแชมป์โลกครั้งนี้ตนได้เปลี่ยนมายิงปืนประเภทโปรดักชั่น ไม่ได้ลงแข่งรายการเดิมแล้ว เนื่งจากต้องเตรียมตัวสำหรับการลงแข่งในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้ด้วย ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนปืนมาลงแข่งจึงทำให้มีความมั่นใจ 80 เปอร์เซ็นต์สำหรับการคว้าแชมป์รายการนี้ เพราะต้องเจอคู่แข่งใหม่ๆ ที่มาจากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงฟิลิปปินส์ ที่ในอาเซียนเขาก็เป็นคู่แข่งที่ฝีมือดี อย่างไรก็ตาม จากการได้ฝึกซ้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งมาถึงวันนี้ก็พร้อมที่จะลงแข่ง และจะพยายามทำผลงานให้เต็มที่และดีที่สุด
ขณะที่ อรีฟ อีลา มือปืนทีมชาติประเภทโอเพ่น ชาย กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ตนหวังติด 1 ใน 3 แม้จะเป็นงานที่ยาก เพราะคู่แข่งค่อนข้างเก่งฝีมือดี แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้เตรียมพร้อมมาดีเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านร่างกาย มีการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและสามารถเคลื่อนที่ยิงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการยิงดีขึ้นจากการแข่งเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งครั้งนั้นตนได้อันดับ 23
สำหรับการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธชิงแชมป์โลกร “IPSC HandgunWorld Shoot 2025 South African” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 28 กันยายน ที่สนามแข่งขันฟรอนเทียร์ ชู้ตติ้ง เรนจ์ ประเทศแอฟริกาใต้