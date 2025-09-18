ส่งเทควันโดไทยชุดใหญ่ฟิตเกาหลีใต้ ฝึกหนัก 3 เวลา รับศึกชิงแชมป์โลก-กรังด์ปรีซ์ ย้ำซีเกมส์ต้องเจ้าทอง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ออกมาเปิดเผยว่า ช่วง 2 สัปดาห์นี้ ทางสมาคมได้มีงานใหญ่ถึง 2 งาน เริ่มตั้งแต่จัดอบรมโค้ชพุมเซ่ Poomsae Coach License Seminar 2025 ที่ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ภายในสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศถึง 81 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปสอนนักกีฬาจำนวนมากเพื่อสร้างนักกีฬาพุมเซ่ ที่มีความสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศจำนวนมากต่อยอดถึงการเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต โดยตนได้ให้โอวาทกับผู้อบรมไปเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา
ผศ.พิมลกล่าวอีกว่า ในต้นสัปดาห์นี้สมาคมกีฬาเทควันโดฯ ได้มอบหมายให้โค้ชชัชชัย เช พาทีมเทควันโดไทย 15 คนเดินทางไปฝึกซ้อมอย่างเข้ม 3 เวลา ที่เกาหลีใต้ เพื่อสร้างความพร้อมเตรียมร่างกายในการรับศึกใหญ่ช่วงปลายปี 3 รายการสำคัญ โดยโค้ช เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทย และร้อยเอก ชัชวาล ขาวละออ ,วิชิต สิทธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พร้อมกับ นักกีฬารุ่นประชาชนทั้ง 15 คน จะไปฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยยงอิน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเมืองยงอิน จังหวัดคยองกี ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ เราได้จัดนักกีฬาเทควันโด ชุดใหญ่ อย่างเช่น ”นก“พรรณนภา หาญสุจินต์, “ใบเตย”ศศิกานต์ ทองจันทร์ หรือ “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง และทุกคนต้งเตรียมร่างกายให้แข็งแกร่งเพื่อสู้ศึกรายการใหญ่ โดยเฉพาะชิงแชมป์โลกในเดือนหน้า ที่จีน เพื่อลุ้นแชมป์โลกให้ได้”พิมล กล่าว
นายกสมาคมกีฬาเทควันโดฯยังกล่าวต่ออีกว่า การไปเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้กำชับโค้ชเช ว่า ต้องการให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมกับนักกีฬาเก่งๆ โดยวางแผนให้ซ้อมวันละ 3 เวลา คือ เช้า กลางวัน และค่ำ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนพร้อมแข่ง 3 รายการใหญ่ โดยต่อจากชิงแชมป์โลก คือรายการ ไทยแลนด์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน เราจะว่งนักกีฬาอย่างต่ำ 10 คน ต้องทำผลงานให้ดี และรายการสุดท้าย กีฬาซีเกมส์ เดือนธันวาคม เราจะส่งทีมต่อสู้ 14 คน เป็นชาย 7 รุ่น หญิง 7 รุ่น เพื่อครองเจ้าทองให้ได้อีกครั้ง