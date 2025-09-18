จัดใหญ่! เดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน 2025 สุดพิเศษบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน 2025” ณ ลานพนมนาคา จังหวัดนครพนม โดยจังหวัดนครพนม ผนึกกำลัง มูลนิธิศรีโคตรบูร และหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมปีนี้ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องปีที่ 7 ไฮไลต์คือการวิ่งบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ระยะ 5 กม. ท่ามกลางบรรยากาศแม่น้ำโขงและภูเขาฝั่งลาวอันงดงาม ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 และการแข่งขันวิ่ง Scenic Half Marathon Nakhon Phanom 2025 ซีรีย์วิ่งวิวว้าว ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 รวมถึงกิจกรรม Run Craft – Nakhon Running Expo ณ ลานกิจกรรมศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ตรงข้ามวัดพระอินทร์แปลง ซึ่งทั้ง 3 งานใหญ่จะจัดระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคมนี้
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ความพิเศษของงานในปีนี้คือการกลับมาที่ทุกคนรอคอย ไฮไลต์คือการได้วิ่งบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ชมวิวแม่น้ำโขงและทิวเขาฝั่งลาวอันงดงาม พร้อมเป้าหมายการยกระดับสู่การเป็นสนามวิ่งมาตรฐาน World Athletics ในอีก 2 ปี ซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงด้าน Sports Tourism กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนครพนม
ขณะที่ น.ส.สุภาภรณ์ นิรมาณการย์ ประธานมูลนิธิศรีโครตบูร กล่าวว่า ความตั้งใจของมูลนิธิในการสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเชื่อมผู้คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากงานจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาเยาวชน กีฬา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ส่วน นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบรรยากาศเมือง ทั้งการปรับภูมิทัศน์ ความสะอาด และกิจกรรมเสริม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวิถีชีวิตริมโขง พร้อมย้ำบทบาทการสร้างภาพลักษณ์ “นครพนม เมืองกีฬาและการท่องเที่ยว”
ด้าน “เดี่ยว” สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ดารานักแสดงสายวิ่ง กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้วิ่งข้ามโขง รู้สึกตื่นเต้นมาก บรรยากาศริมโขงสวยงาม และเป็นงานที่สะท้อนความสัมพันธ์ไทย–ลาวได้ดี เช่นเดียวกับ “เอิร์ท” นิโรธ รื่นเจริญ คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวิ่ง “นักวิ่งฟูลเทิร์น” และ “โหน่ง” จิรศักดิ์ กีกาศ ประธานชมรมวิ่งจังหวัดนครพนม เชื่อว่างานนี้จะมีความสนุกจากการวิ่งร่วมกับนักวิ่งหลายพันคน และทุกคนจะกลับไปด้วยความประทับใจ
สำหรับกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน 2025 มีระบบพิเศษและการทำงานร่วมกับทางการลาวเพื่อความรวดเร็ว เป็นมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งที่ข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ และเป็นต้นแบบ Sports Tourism ที่สมบูรณ์แบบสามารถดึงดูดทั้งนักวิ่งและนักท่องเที่ยว และคาดว่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่หลักหลาย 10 ล้านบาท
ในส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งทางจราจร และตลอดเส้นทางของนักวิ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ ขณะที่มาตรการดูแลสุขภาพนักวิ่งได้เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล จุดปฐมพยาบาล และรถพยาบาล สแตนด์บายครอบคลุมตลอดเส้นทาง เพื่อให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติ มั่นใจว่าสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน
ทั้งนี้ เชิญชวนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศ มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ “วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน” ร่วมสร้างความทรงจำและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 พร้อมเที่ยว ชิม และเรียนรู้วิถีชีวิตริมโขงของนครพนม ตลอดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 25-26 ตุลาคม 2568
โดยกิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน 2025 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 สมัครได้ที่ : https://run.checkrace.com/event/nsmh5K และวิ่ง Scenic Half Marathon Nakhon Phanom 2025 วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 สมัครได้ที่ : https://run.checkrace.com/event/nsmh25 ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายนนี้!